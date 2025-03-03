Цифровой двойник: как ваш компьютер собирает досье, которое знает о вас больше, чем вы сами

Компьютерный шпионаж 2025: Раскрываем правду о тотальной слежке, о которой вы даже не подозреваете

2:35 Your browser does not support the audio element. Общество

К 2025 году грань между личным и публичным станет еще более размытой. Ваши компьютеры, смартфоны и другие устройства уже сейчас собирают огромное количество информации о вашей жизни, формируя ваш цифровой двойник.

Фото: Wikimedia Commons by Don Hankins is licensed under Public domain интернет, компьютер

Этот цифровой портрет может знать о вас даже больше, чем вы сами, и использоваться для целей, о которых вы даже не подозреваете.

Как это работает?

Сбор данных: Ваши устройства постоянно отслеживают ваше местоположение, историю просмотров, поисковые запросы, переписку в социальных сетях, покупки в интернете и даже ваши разговоры (через микрофон).

Анализ данных: Собранная информация анализируется сложными алгоритмами, которые выявляют ваши предпочтения, интересы, привычки, социальные связи и даже ваше эмоциональное состояние.

Прогнозирование поведения: На основе анализа данных создается модель вашего поведения, которая позволяет предсказывать ваши будущие действия и желания.

К чему это может привести?

Таргетированная реклама: Вы будете видеть только ту рекламу, которая соответствует вашим интересам, что может стимулировать импульсивные покупки.

Вы будете видеть только ту рекламу, которая соответствует вашим интересам, что может стимулировать импульсивные покупки. Персонализированная реальность: Вы будете получать только ту информацию, которая подтверждает ваши убеждения, что может привести к изоляции от других точек зрения.

Вы будете получать только ту информацию, которая подтверждает ваши убеждения, что может привести к изоляции от других точек зрения. Манипулирование: Ваши слабости и страхи могут быть использованы для влияния на ваше мнение и принятие решений.

Ваши слабости и страхи могут быть использованы для влияния на ваше мнение и принятие решений. Дискриминация: Ваша цифровая история может быть использована для отказа в кредите, работе или других возможностях.

Как защитить свою приватность?

Будьте внимательны к разрешениям приложений: Прежде чем установить приложение, внимательно изучите, какие разрешения оно запрашивает.

Используйте VPN: VPN шифрует ваш интернет-трафик и скрывает ваш IP-адрес, делая вас менее заметным в сети.

Отключите отслеживание местоположения: Отключите функцию отслеживания местоположения на вашем смартфоне и компьютере.

Регулярно очищайте историю браузера и cookie-файлы: Это поможет удалить следы вашей онлайн-активности.

Используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию: Это поможет защитить ваши аккаунты от взлома.

Помните, что ваша приватность это ваша ответственность. Будьте бдительны и принимайте меры для защиты своих данных.

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.



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