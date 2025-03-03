Цифровой двойник: как ваш компьютер собирает досье, которое знает о вас больше, чем вы сами

К 2025 году грань между личным и публичным станет еще более размытой. Ваши компьютеры, смартфоны и другие устройства уже сейчас собирают огромное количество информации о вашей жизни, формируя ваш цифровой двойник.
Этот цифровой портрет может знать о вас даже больше, чем вы сами, и использоваться для целей, о которых вы даже не подозреваете.
Как это работает?
Сбор данных: Ваши устройства постоянно отслеживают ваше местоположение, историю просмотров, поисковые запросы, переписку в социальных сетях, покупки в интернете и даже ваши разговоры (через микрофон).
Анализ данных: Собранная информация анализируется сложными алгоритмами, которые выявляют ваши предпочтения, интересы, привычки, социальные связи и даже ваше эмоциональное состояние.
Прогнозирование поведения: На основе анализа данных создается модель вашего поведения, которая позволяет предсказывать ваши будущие действия и желания.
К чему это может привести?
Как защитить свою приватность?
Будьте внимательны к разрешениям приложений: Прежде чем установить приложение, внимательно изучите, какие разрешения оно запрашивает.
Используйте VPN: VPN шифрует ваш интернет-трафик и скрывает ваш IP-адрес, делая вас менее заметным в сети.
Отключите отслеживание местоположения: Отключите функцию отслеживания местоположения на вашем смартфоне и компьютере.
Регулярно очищайте историю браузера и cookie-файлы: Это поможет удалить следы вашей онлайн-активности.
Используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию: Это поможет защитить ваши аккаунты от взлома.
Помните, что ваша приватность это ваша ответственность. Будьте бдительны и принимайте меры для защиты своих данных.
Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.
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