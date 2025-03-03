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Цифровой двойник: как ваш компьютер собирает досье, которое знает о вас больше, чем вы сами

Компьютерный шпионаж 2025: Раскрываем правду о тотальной слежке, о которой вы даже не подозреваете
2:35
Общество

К 2025 году грань между личным и публичным станет еще более размытой. Ваши компьютеры, смартфоны и другие устройства уже сейчас собирают огромное количество информации о вашей жизни, формируя ваш цифровой двойник.

интернет, компьютер
Фото: Wikimedia Commons by Don Hankins is licensed under Public domain
интернет, компьютер

Этот цифровой портрет может знать о вас даже больше, чем вы сами, и использоваться для целей, о которых вы даже не подозреваете.

Как это работает?

Сбор данных: Ваши устройства постоянно отслеживают ваше местоположение, историю просмотров, поисковые запросы, переписку в социальных сетях, покупки в интернете и даже ваши разговоры (через микрофон).

Анализ данных: Собранная информация анализируется сложными алгоритмами, которые выявляют ваши предпочтения, интересы, привычки, социальные связи и даже ваше эмоциональное состояние.

Прогнозирование поведения: На основе анализа данных создается модель вашего поведения, которая позволяет предсказывать ваши будущие действия и желания.

К чему это может привести?

  • Таргетированная реклама: Вы будете видеть только ту рекламу, которая соответствует вашим интересам, что может стимулировать импульсивные покупки.
  • Персонализированная реальность: Вы будете получать только ту информацию, которая подтверждает ваши убеждения, что может привести к изоляции от других точек зрения.
  • Манипулирование: Ваши слабости и страхи могут быть использованы для влияния на ваше мнение и принятие решений.
  • Дискриминация: Ваша цифровая история может быть использована для отказа в кредите, работе или других возможностях.

Как защитить свою приватность?

Будьте внимательны к разрешениям приложений: Прежде чем установить приложение, внимательно изучите, какие разрешения оно запрашивает.

Используйте VPN: VPN шифрует ваш интернет-трафик и скрывает ваш IP-адрес, делая вас менее заметным в сети.

Отключите отслеживание местоположения: Отключите функцию отслеживания местоположения на вашем смартфоне и компьютере.

Регулярно очищайте историю браузера и cookie-файлы: Это поможет удалить следы вашей онлайн-активности.

Используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию: Это поможет защитить ваши аккаунты от взлома.

Помните, что ваша приватность это ваша ответственность. Будьте бдительны и принимайте меры для защиты своих данных.

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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