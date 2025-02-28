Найти работу и получить приглашение проще в это время дня: советы экспертов

Директор по персоналу сервиса "Работа. ру" Юлия Санина ответила, когда будет продуктивнее искать работу.
Оказалось, активность найма в компаниях в зависимости от отрасли может варьироваться.
Больше всего предложений публикуется:
Искать вакансии и отправлять отклики, исходя из статистики, стоит в первой половине любого рабочего дня. В это время соискателям будет доступно наибольшее число новых предложений, пишет KP. RU.
Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.
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