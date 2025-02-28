Найти работу и получить приглашение проще в это время дня: советы экспертов

Директор по персоналу сервиса "Работа. ру" Юлия Санина ответила, когда будет продуктивнее искать работу.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

Оказалось, активность найма в компаниях в зависимости от отрасли может варьироваться.

Больше всего предложений публикуется:

В IT -по средам после 12:00;

В торговле — по понедельникам с 12:00 до 15:00;

В производстве — по средам с 14:00 до 16:00 часов;

Для компаний из сферы строительства — по понедельникам и вторникам.

Искать вакансии и отправлять отклики, исходя из статистики, стоит в первой половине любого рабочего дня. В это время соискателям будет доступно наибольшее число новых предложений, пишет KP. RU.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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