Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про сложные формулы: считаем сотки участка за 5 минут — удивительно простой способ
Усиленно ухаживаете за рассадой, но она всё равно слабая? Тогда вот что вам нужно срочно сделать
Сыр, который улучшает сон и настроение: неожиданные свойства
Сайдинг – прошлый век? Чем лучше заменить его для облицовки дома
Асфальт будущего: самовосстановление без вмешательства
Ночной клуб ищет сотрудников: зарплата до 500 тысяч рублей
Быстро накачать ягодицы дома поможет это упражнение: подойдёт женщинам и мужчинам
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Комик Гарик Харламов празднует день рождения

Как защититься от нападающих собак? 10 советов, чтобы не пострадать

1:16
Общество

Сейчас участились случаи, когда на людей нападают собаки. Как себя вести в случае опасности, расскажем ниже.

Стерилизованная бездомная собака
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стерилизованная бездомная собака

Во-первых, избегайте встречи с бездомными стаями, не отпускайте детей в опасные районы.

Также не стоит бежать при встрече с собакой: она все равно догонит, бег только ухудшит ситуацию.

Сохраняйте спокойствие, скройте страх.

Станьте "крупнее": прямые спины, раздвинутые плечи. Если есть сумка или рюкзак — передвиньте их перед собой.

Притворитесь, будто хватаете что-то с земли и замахиваетесь. Так вы напугаете животное.

Не пытайтесь гладить или играться с бродячей собакой.

Если у вас есть еда, выкиньте её при встрече со стаей.

Объясните ребенку правила общения с животными! Дети должны знать, что нельзя трогать привязанных собак, махать палками у них перед мордой, бегать за ними и кидаться в них камнями и прочим.

Не пытайтесь отнять у собаки еду.

Важно! Если собака начинает отворачиваться, прижимать уши, скалить зубы и рычать — бегите! Даже если собака укусила не сильно — покажитесь врачу, пишет KP. RU.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Авто
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Последние материалы
Юра Борисов объяснил, почему выдохнул после проигрыша на престижной кинопремии в США
Галкин* показал наряженную к еврейскому карнавалу дочку Лизу
Как разместить всю обувь в маленькой квартире? 7 гениальных идей
Депортирует студентов? СМИ пишут, что Трамп, возможно, депортирует некоторых иностранных студентов
Туда будут съезжаться туристы: гора в Китае прославилась из-за своей формы
Как перезагрузиться и снять стресс? Этот способ вас удивит!
Опасность миновала! Астероид не врежется в нашу планету
Хотели похудеть и умерли! Популярные уколы обвинили в гибели десятков людей
Если в бургере нет булки, но есть всё остальное — это уже салат или всё ещё бургер
Telegram защитит от мошенников: новую функцию добавили в мессенджер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.