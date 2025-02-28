Как защититься от нападающих собак? 10 советов, чтобы не пострадать

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Сейчас участились случаи, когда на людей нападают собаки. Как себя вести в случае опасности, расскажем ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стерилизованная бездомная собака

Во-первых, избегайте встречи с бездомными стаями, не отпускайте детей в опасные районы.

Также не стоит бежать при встрече с собакой: она все равно догонит, бег только ухудшит ситуацию.

Сохраняйте спокойствие, скройте страх.

Станьте "крупнее": прямые спины, раздвинутые плечи. Если есть сумка или рюкзак — передвиньте их перед собой.

Притворитесь, будто хватаете что-то с земли и замахиваетесь. Так вы напугаете животное.

Не пытайтесь гладить или играться с бродячей собакой.

Если у вас есть еда, выкиньте её при встрече со стаей.

Объясните ребенку правила общения с животными! Дети должны знать, что нельзя трогать привязанных собак, махать палками у них перед мордой, бегать за ними и кидаться в них камнями и прочим.

Не пытайтесь отнять у собаки еду.

Важно! Если собака начинает отворачиваться, прижимать уши, скалить зубы и рычать — бегите! Даже если собака укусила не сильно — покажитесь врачу, пишет KP. RU.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.





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