Telegram защитит от мошенников: новую функцию добавили в мессенджер

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество Соцсети

Новая функция появилась в Telegram, с помощью которой пользователи смогут увидеть подробную информацию о том, кто пишет им первым.

Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм не работает

У вас будет возможность понять:

Страну выдачи номера телефона.

Месяц и год регистрации.

Количество и список общих групп.

Статус верификации.

Это нововведение поможет бороться с аферистами, которые выдают себя за других. Также разработчики обещают повысить удобство использования сервиса, сообщает KP. RU. Функция добавлена пока в бета-версии.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.





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