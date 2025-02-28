Telegram защитит от мошенников: новую функцию добавили в мессенджер

Новая функция появилась в Telegram, с помощью которой пользователи смогут увидеть подробную информацию о том, кто пишет им первым.
У вас будет возможность понять:
Это нововведение поможет бороться с аферистами, которые выдают себя за других. Также разработчики обещают повысить удобство использования сервиса, сообщает KP. RU. Функция добавлена пока в бета-версии.
Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
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