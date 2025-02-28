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Прожить в браке счастливо! Какое поколение заводит семью не для галочки?

1:28
Общество

Нынешняя молодёжь совсем не так относиться к семье и браку, как было 15-20 лет назад. У поколения зуммеров сильно поменялись ценности и мировосприятие. Как именно, рассказала MoneyTimes. ru семейный психолог Ольга Коновалова.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Молодые люди, которые сейчас на стадии формирования своих личных и отношений, чаще всего относятся к поколениям миллениалов и зумеров. Дело здесь не столько в отрицании брака, сколько в изменении его воспринимаемой значимости.

"Для этого поколения брак стал не просто формальностью, а важной частью их жизни, где акцент смещается на отношения. Имеется в виду, что молодые люди все больше ценят качество своих отношений, стремятся к созданию гармонии и счастья в жизни, а не просто к выполнению социальных обязательств, которые навязывали предыдущие поколения", — рассказала психолог.

По ее мнению, современные пары иначе подходят к разрешению конфликтов и стрессов по сравнению с предыдущими поколениями.

Если раньше люди терпели своё недовольство, потом высказывали накопившиеся претензии, то сейчас молодежь предпочитает открыто обсуждать проблемы.

Коновалова добавила, что сейчас у молодежи нет жёстких ожиданий от брака как от единственного правильного выбора на всю жизнь. Парам легче расстаться, если отношения их не устраивают.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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