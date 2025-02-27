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Секрет чистой раковины за копейки: Ложка соли - и никакой вони, и засоров

Волшебная ложка соли: Как решить проблемы с раковиной быстро и без химии
3:06
Общество » Полезные советы

На кухне каждой хозяйки рано или поздно возникает проблема неприятного запаха из раковины и медленного стока воды. Причина засоры, образующиеся из остатков пищи, жира и других загрязнений, которые скапливаются в трубах.

соль
Фото: pxhere
соль

Решить эту проблему можно разными способами, от использования агрессивных химических средств до вызова сантехника. Но есть простой, дешевый и экологичный способ, который поможет вам быстро избавиться от вони и засоров обычная поваренная соль.

Да, вы не ослышались, обычная соль, которая всегда есть под рукой, может стать вашим верным помощником в борьбе за чистоту и свежесть на кухне. Как же она работает?

Соль обладает несколькими полезными свойствами, которые делают ее эффективным средством для очистки раковины:

Абразивность: Кристаллы соли обладают легким абразивным эффектом, что позволяет им механически удалять загрязнения со стенок труб.

Дезинфекция: Соль обладает антибактериальными свойствами, что помогает бороться с бактериями, вызывающими неприятный запах.

Растворение жира: Соль способствует растворению жира, который является одной из главных причин засоров.

Существует несколько простых способов:

1. Профилактика засоров:

Раз в неделю засыпайте в сливное отверстие раковины 2-3 столовые ложки соли и залейте ее стаканом кипятка. Оставьте на 30 минут, а затем промойте большим количеством горячей воды. Этот простой способ поможет предотвратить образование засоров и неприятного запаха.

2. Устранение засоров:

Если раковина уже засорилась, попробуйте следующий метод:

  • Засыпьте в сливное отверстие 0,5 стакана соли.
  • Залейте ее 1-2 стаканами кипятка.
  • Оставьте на несколько часов, а лучше на ночь.
  • Утром промойте раковину большим количеством горячей воды.
  • Если засор не исчез полностью, повторите процедуру. В сложных случаях можно добавить к соли немного соды и уксуса.

3. Избавление от неприятного запаха:

Чтобы избавиться от неприятного запаха из раковины, засыпьте в сливное отверстие 2-3 столовые ложки соли и залейте ее стаканом уксуса. Оставьте на 30 минут, а затем промойте большим количеством горячей воды. Уксус усилит дезинфицирующие свойства соли и поможет устранить неприятный запах.

Важно помнить:

Не используйте слишком много соли, чтобы не повредить трубы.
Не заливайте соль холодной водой, так как она будет хуже растворяться и может забить слив.
Если у вас пластиковые трубы, не используйте кипяток, так как он может их деформировать.
Обычная соль это простой, дешевый и эффективный способ поддерживать чистоту и гигиену в вашей раковине, избавляться от засоров и неприятного запаха. 

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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