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Юлия Павликова из России победила на конкурсе "Мисс Европа - 2025"

Россиянка Юлия Павликова победила в конкурсе "Мисс Европа - 2025"
1:33
Общество

В ливанском Бейруте россиянка Юлия Павликова победила в финале конкурсе красоты "Мисс Европа-2025".

Победтельница и участницы конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2024"
Фото: instagram.com by аккаунт победительницы конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2024", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Победтельница и участницы конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2024"

Уроженка Крыма Юлия Павликова стала победительницей конкурса "Мисс Европа 2025", финал которого состоялся в Бейруте, Ливан, сообщает источник zakon.kz.

Павликова победила, обойдя представительницу Украины, занявшую второе место. Третье место досталось участнице из Болгарии, а четвертое и пятое представительницам Греции и Македонии.

В прошлом году титул и корону получила россиянка Роза Гадиева из Республики Татарстан, которая вышла наградить Павликову.

Модель подчеркнула, что победа на этом конкурсе закрепила её статус как мировой рекордсменки.

Ранее она выходила в финал трех международных конкурсов: "Мисс Земля", "Мисс Гранд Интернешнл" и "Мисс Вселенная". Она также выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и поздравления.

В первый раз россиянка выиграла конкурс «Мисс Европа» в 1933 году победительницей стала двадцатилетняя белоэмигрантка Татьяна Маслова.

Затем были победы в 1999 и 2002 годах. В 2018 году впервые за все время проведения конкурса первое место разделили две девушки представительницы России и Украины.

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Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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