Юлия Павликова из России победила на конкурсе "Мисс Европа - 2025"

В ливанском Бейруте россиянка Юлия Павликова победила в финале конкурсе красоты "Мисс Европа-2025".
Уроженка Крыма Юлия Павликова стала победительницей конкурса "Мисс Европа 2025", финал которого состоялся в Бейруте, Ливан, сообщает источник zakon.kz.
Павликова победила, обойдя представительницу Украины, занявшую второе место. Третье место досталось участнице из Болгарии, а четвертое и пятое представительницам Греции и Македонии.
В прошлом году титул и корону получила россиянка Роза Гадиева из Республики Татарстан, которая вышла наградить Павликову.
Модель подчеркнула, что победа на этом конкурсе закрепила её статус как мировой рекордсменки.
Ранее она выходила в финал трех международных конкурсов: "Мисс Земля", "Мисс Гранд Интернешнл" и "Мисс Вселенная". Она также выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и поздравления.
В первый раз россиянка выиграла конкурс «Мисс Европа» в 1933 году победительницей стала двадцатилетняя белоэмигрантка Татьяна Маслова.
Затем были победы в 1999 и 2002 годах. В 2018 году впервые за все время проведения конкурса первое место разделили две девушки представительницы России и Украины.
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