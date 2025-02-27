Госуслуги стали ближе к пенсии: Новый сервис поможет рассчитать выплаты и оформить документы онлайн

Пенсия в один клик: На Госуслугах запустили сервис, упрощающий выход на пенсию

2:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Цифровая трансформация продолжает охватывать все сферы нашей жизни, и теперь пришла очередь одной из самых важных – пенсионного обеспечения. На портале "Госуслуги" запущен новый сервис, призванный кардинально упростить процесс выхода на пенсию для миллионов россиян.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

Теперь большинство вопросов, связанных с оформлением пенсии, можно решить, не вставая с дивана.

Новый сервис на "Госуслугах" предоставляет пользователям широкий спектр возможностей:

Подача заявления на получение выплат: Теперь не нужно тратить время на личное посещение пенсионного фонда. Заявление можно подать онлайн, заполнив необходимые формы и приложив сканы документов.

Оформление доставки пенсии: Выберите удобный способ получения выплат – на банковскую карту или через почтовое отделение – и оформите доставку пенсии онлайн.

Получение справки о размере пенсии: Получите электронную справку о размере вашей пенсии в любое время. Она может понадобиться для оформления кредита, получения социальных льгот и в других ситуациях.

Информация о доступных льготах: Узнайте о всех льготах и социальных выплатах, на которые вы имеете право, как пенсионер.

Расчет будущих выплат с помощью "Социального калькулятора": Этот инструмент позволяет спрогнозировать размер будущей пенсии, учитывая различные факторы, такие как зарплата, стаж работы и пенсионные отчисления.

Новый сервис не только экономит время и силы, но и значительно сокращает сроки оказания государственных услуг. По заявлению правительства, процесс оформления пенсии теперь занимает в два раза меньше времени – всего 5 дней вместо 10.

В будущем функциональность сервиса будет расширена. Планируется внедрение возможности оформления электронного пенсионного удостоверения, которое позволит пользоваться льготами в музеях, магазинах, аптеках и на транспорте.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.



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