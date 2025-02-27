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Роспотребнадзор бьет тревогу из-за фальсифицированной продукции в популярных магазинах

Запрещенные вещества нашли в продукции 14 российских производителей
1:48
Общество

В товарах 14 производителей обнаружены запрещенные вещества и признаки фальсификации. "Известия" сообщают о результатах проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" при Россельхознадзоре, выявившей несоответствие составов в масле и твороге.

Молочные продукты
Фото: commons.wikimedia.org by AshokaJegroo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Молочные продукты

В образцах нашли трансглютаминазу (для увеличения массы), стерины (для увеличения срока годности) и растительные жиры вместо молочных. Кроме того, зафиксированы несоответствия по массовой доле белка и жира.

Под подозрение попали такие производители, как АО ТМК "Тверца", ООО "Милково" и другие, ранее уже получавшие предостережения за фальсификат. Их продукция продавалась в крупных федеральных сетях: "Дикси", "Магнит", "Светофор", "Верный", "О’КЕЙ" и других.

Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов призвал прокуратуру изъять из оборота фальсифицированную продукцию и наказать виновных. Павлов заявил, что сети не торопятся изымать фальсифицированную продукцию.

Генпрокуратура уже начала проверку. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) констатирует рост доли фальсификата, особенно в сегментах сыра и сливочного масла, особенно в госзакупках (детские сады, школы).

В январе 2025 года более 143 миллионов продуктов, в основном молочных, были заблокированы системой маркировки, сообщает ЦРПТ. Павел Шапкин считает, что мораторий на проверки связал руки компаниям. По его словам, эффективной мерой была бы немедленная общенациональная блокировка контрафактной продукции.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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