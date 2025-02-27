Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога смерти для ВСУ: Российские дроноводы кошмарят украинскую армию под Суджей
Простой раствор перед цветением — и ваша клубника даст рекордный урожай
Ипотека под вопросом: эксперт рассказал, когда ждать скачка цен на жильё
Не прилипают, не рвутся, не горят — рецепт идеальных блинов, который работает
Такого вы ещё не видели: пёс с лицом человека — ошибка природы или чудо эволюции
Ваш бывший шлёт вам письма счастья? ГИБДД явно не в курсе, что вы расстались с автомобилем
Пробиотики: незаменимый компонент для красоты и здоровья кожи, который вы могли игнорировать
Отец Фриске назвал Шепелева шакалом после обвинений в вооруженном нападении
Запомните океаны такими — через 75 лет их будет не узнать, и вот почему

Эксперт дал ценные советы, как победить бессонницу и вернуть здоровый сон

Забудьте о бессоннице: Терапевт раскрыл простые способы наладить сон без лекарств
2:56
Общество

Бессонница распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Она может проявляться в трудностях с засыпанием, частых пробуждениях ночью или раннем утреннем пробуждении. Как правило, в этих случаях люди чувствуют себя уставшими и разбитыми в течение дня, что негативно сказывается на их работоспособности и общем качестве жизни. 

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Однако, прежде чем бежать в аптеку за снотворным, стоит попробовать скорректировать свой образ жизни и наладить свой сон. Врач-терапевт Байрас Валеев поделился простыми, но эффективными советами, которые помогут вам справиться с легкими проблемами со сном. Об этом он поделился с изданием Ufatime.ru.

Прежде всего, необходимо наладить регулярный режим сна и бодрствования. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет вашему организму настроиться на определенный ритм и облегчит засыпание.

Также Валеев рекомендует ограничить время пребывания в постели. Не используйте спальню для чтения, просмотра телевизора или приема пищи. Постель должна ассоциироваться у вас только со сном.

Если вы не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте с постели и займитесь чем-нибудь спокойным, например, почитайте книгу или послушайте расслабляющую музыку. Когда почувствуете сонливость, возвращайтесь в постель.

Кроме того, важно создать в спальне комфортную обстановку, располагающую ко сну. Обеспечьте себе тихую, темную и прохладную комнату. Используйте удобные подушки и матрас.

Валеев также советует отказаться от дневного сна, особенно если у вас проблемы с засыпанием ночью. Если вы все же чувствуете потребность в дневном отдыхе, ограничьте его 30 минутами.

Не употребляйте стимулирующие напитки, такие как кофе, чай и энергетические напитки, во второй половине дня. Также избегайте употребления алкоголя и курения перед сном.

Регулярные занятия физкультурой, за исключением занятий спортом поздно вечером, также могут помочь улучшить качество сна. Однако, важно помнить, что физическая активность должна быть умеренной и не вызывать переутомления.

В течение дня старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе и под ярким светом. Это поможет вашему организму регулировать выработку мелатонина, гормона сна.

Если эти советы не помогают, и вы продолжаете страдать от бессонницы, обратитесь к врачу. Он сможет выявить причину ваших проблем со сном и назначить соответствующее лечение. В некоторых случаях может потребоваться прием рецептурных снотворных, седативных средств или антидепрессантов.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Авто
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС Аудио 
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Экономика и бизнес
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Не выбрасывайте крапиву! Вот что она делает с урожаем — дачники в восторге
Как сделать тесто пышным без дрожжей? Лайфхак, который знают не все
Хотите худеть, даже сидя на диване? Один простой трюк — и результат не заставит себя ждать
Мечтаете о хорошем урожае? Сначала избавьтесь от этого растения
В ЕС решили наладить отношения c партнером России
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ваш домашний инопланетянин: кошка, которая кажется существом с другой планеты
В салоне вашего авто есть кнопка, о которой вы даже не догадывались: срочно проверяйте
Каракатицы оказались умнее некоторых людей — есть, чему поучиться у морских обитателей
Звездный караоке-баттл: что может рассказать нам песня нейтронных звезд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.