Эксперт дал ценные советы, как победить бессонницу и вернуть здоровый сон

Забудьте о бессоннице: Терапевт раскрыл простые способы наладить сон без лекарств

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Бессонница распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Она может проявляться в трудностях с засыпанием, частых пробуждениях ночью или раннем утреннем пробуждении. Как правило, в этих случаях люди чувствуют себя уставшими и разбитыми в течение дня, что негативно сказывается на их работоспособности и общем качестве жизни.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Однако, прежде чем бежать в аптеку за снотворным, стоит попробовать скорректировать свой образ жизни и наладить свой сон. Врач-терапевт Байрас Валеев поделился простыми, но эффективными советами, которые помогут вам справиться с легкими проблемами со сном. Об этом он поделился с изданием Ufatime.ru.

Прежде всего, необходимо наладить регулярный режим сна и бодрствования. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет вашему организму настроиться на определенный ритм и облегчит засыпание.

Также Валеев рекомендует ограничить время пребывания в постели. Не используйте спальню для чтения, просмотра телевизора или приема пищи. Постель должна ассоциироваться у вас только со сном.

Если вы не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте с постели и займитесь чем-нибудь спокойным, например, почитайте книгу или послушайте расслабляющую музыку. Когда почувствуете сонливость, возвращайтесь в постель.

Кроме того, важно создать в спальне комфортную обстановку, располагающую ко сну. Обеспечьте себе тихую, темную и прохладную комнату. Используйте удобные подушки и матрас.

Валеев также советует отказаться от дневного сна, особенно если у вас проблемы с засыпанием ночью. Если вы все же чувствуете потребность в дневном отдыхе, ограничьте его 30 минутами.

Не употребляйте стимулирующие напитки, такие как кофе, чай и энергетические напитки, во второй половине дня. Также избегайте употребления алкоголя и курения перед сном.

Регулярные занятия физкультурой, за исключением занятий спортом поздно вечером, также могут помочь улучшить качество сна. Однако, важно помнить, что физическая активность должна быть умеренной и не вызывать переутомления.

В течение дня старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе и под ярким светом. Это поможет вашему организму регулировать выработку мелатонина, гормона сна.

Если эти советы не помогают, и вы продолжаете страдать от бессонницы, обратитесь к врачу. Он сможет выявить причину ваших проблем со сном и назначить соответствующее лечение. В некоторых случаях может потребоваться прием рецептурных снотворных, седативных средств или антидепрессантов.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.



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