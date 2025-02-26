Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога смерти для ВСУ: Российские дроноводы кошмарят украинскую армию под Суджей
Простой раствор перед цветением — и ваша клубника даст рекордный урожай
Ипотека под вопросом: эксперт рассказал, когда ждать скачка цен на жильё
Не прилипают, не рвутся, не горят — рецепт идеальных блинов, который работает
Забудьте о бессоннице: Терапевт раскрыл простые способы наладить сон без лекарств
Такого вы ещё не видели: пёс с лицом человека — ошибка природы или чудо эволюции
Ваш бывший шлёт вам письма счастья? ГИБДД явно не в курсе, что вы расстались с автомобилем
Пробиотики: незаменимый компонент для красоты и здоровья кожи, который вы могли игнорировать
Отец Фриске назвал Шепелева шакалом после обвинений в вооруженном нападении

Бумаге - нет, технологиям - да? Эксперт оценил перспективы цифровизации ЖКХ и назвал главное условие успеха

Эксперт предупреждает о рисках цифрового переворота в сфере коммунальных платежей
1:27
Общество

Подмосковье дает старт амбициозному проекту: отказ от бумажных квитанций ЖКХ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко видит в этом защиту от подделок и удобство для жителей, ведь электронные платежки будут доступны в личном кабинете "Госуслуг". Об этом пишет newsinfo.ru.

Счета за услуги ЖКХ
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Счета за услуги ЖКХ

Но так ли все радужно? Директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий, комментируя перспективы цифровизации, предостерегает от головокружения успехов". Он подчеркивает важность добровольного участия, особенно для пожилых людей, которым сложно освоить новые технологии.

Успех проекта, по мнению эксперта, зависит от готовности управляющих компаний и ТСЖ к внедрению цифровых решений. "ЕИРЦ, безусловно, зависим от администрации, но управляющие организации и ТСЖ более самостоятельны. Будут ли они это делать большой вопрос", отмечает Белолипецкий.

В качестве примера возможных проблем эксперт приводит опыт ГИС ЖКХ, где недавние изменения, требующие внесения номеров СНИЛС собственников жилья, вызвали волну недовольства.

Несмотря на риски, Белолипецкий считает, что у цифровизации ЖКХ есть перспективы, но реализация должна быть взвешенной, учитывать интересы всех участников и не допускать излишней бюрократизации.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации — России, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна
Авто
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Не выбрасывайте крапиву! Вот что она делает с урожаем — дачники в восторге
Как сделать тесто пышным без дрожжей? Лайфхак, который знают не все
Хотите худеть, даже сидя на диване? Один простой трюк — и результат не заставит себя ждать
Мечтаете о хорошем урожае? Сначала избавьтесь от этого растения
В ЕС решили наладить отношения c партнером России
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ваш домашний инопланетянин: кошка, которая кажется существом с другой планеты
В салоне вашего авто есть кнопка, о которой вы даже не догадывались: срочно проверяйте
Каракатицы оказались умнее некоторых людей — есть, чему поучиться у морских обитателей
Звездный караоке-баттл: что может рассказать нам песня нейтронных звезд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.