Бумаге - нет, технологиям - да? Эксперт оценил перспективы цифровизации ЖКХ и назвал главное условие успеха

Эксперт предупреждает о рисках цифрового переворота в сфере коммунальных платежей

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Подмосковье дает старт амбициозному проекту: отказ от бумажных квитанций ЖКХ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко видит в этом защиту от подделок и удобство для жителей, ведь электронные платежки будут доступны в личном кабинете "Госуслуг". Об этом пишет newsinfo.ru.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Счета за услуги ЖКХ

Но так ли все радужно? Директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий, комментируя перспективы цифровизации, предостерегает от головокружения успехов". Он подчеркивает важность добровольного участия, особенно для пожилых людей, которым сложно освоить новые технологии.

Успех проекта, по мнению эксперта, зависит от готовности управляющих компаний и ТСЖ к внедрению цифровых решений. "ЕИРЦ, безусловно, зависим от администрации, но управляющие организации и ТСЖ более самостоятельны. Будут ли они это делать большой вопрос", отмечает Белолипецкий.

В качестве примера возможных проблем эксперт приводит опыт ГИС ЖКХ, где недавние изменения, требующие внесения номеров СНИЛС собственников жилья, вызвали волну недовольства.

Несмотря на риски, Белолипецкий считает, что у цифровизации ЖКХ есть перспективы, но реализация должна быть взвешенной, учитывать интересы всех участников и не допускать излишней бюрократизации.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации — России, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.



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