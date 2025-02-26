В России предлагают щедрую выплату за третьего ребенка - миллион рублей

Миллион за третьего: Материнский капитал хотят увеличить до 1 млн рублей

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В России назревают серьезные изменения в сфере демографической политики. Общественная палата (ОП) и Росстат представили совместный доклад "Семья и дети в России", в котором предлагается увеличить размер материнского капитала за третьего ребенка до одного миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Деньги

Инициатива направлена на стимулирование рождаемости среди женщин в возрасте 30–40 лет, то есть тех, кто уже имеет опыт материнства и, как предполагается, более осознанно подходит к планированию семьи.

Согласно предложению авторов доклада, выплата в размере одного миллиона рублей будет предоставляться семьям, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети. При этом средства материнского капитала можно будет направить только на погашение основного долга и процентов по ипотеке.

Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволит не только повысить рождаемость, но и улучшить жилищные условия семей, что, в свою очередь, создаст более благоприятную среду для воспитания детей.

Стоит отметить, что в последние годы в России уже были предприняты различные меры для поддержки рождаемости, однако, как отмечают авторы доклада, они были в основном ориентированы на рождение первого ребенка. В результате, суммарный коэффициент рождения первенцев и вторых детей снижался, а численность третьих и последующих продолжала расти.

В связи с этим, авторы доклада предлагают сместить акцент государственной поддержки на семьи, уже имеющих детей, и предоставить им более существенные льготы и выплаты.

Помимо увеличения материнского капитала, в докладе также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот на приобретение жилья и автомобилей для многодетных семей.

Вопрос о реализации предложенных мер поддержки будет решаться на уровне правительства. Однако уже сейчас можно сказать, что инициатива Общественной палаты и Росстата вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом активного обсуждения среди экспертов и представителей общественности.

Уточнения

Рожда́емость — демографический параметр, обычно определяемый как количество рождений за определённый период на 1000 жителей.



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