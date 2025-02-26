100-летняя женщина поделилась мудрыми советами о жизни и долголетии

Австралийка раскрыла секреты своего долголетия

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Бетти Вудхэмс из Сиднея отметила свой 100-летний юбилей, излучая энергию и оптимизм. В чем же секрет её долголетия? Бетти охотно поделилась своими простыми, но действенными принципами, которые помогли ей прожить такую долгую и счастливую жизнь, пишет Daily Mail.

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Первый и главный секрет оставаться счастливым, даже когда жизнь бросает вызов.

"Во всем можно найти что-то хорошее", говорит Бетти.

Второй важный момент умеренность во всем. Бетти не придерживается строгих диет, но старается соблюдать баланс, включая в свой рацион не только любимый шоколад, но и полезные овощи и фрукты. Бокал вина за ужином или шампанское с друзьями тоже отличный способ расслабиться и поднять настроение.

Третий секрет забота о себе. Бетти подчеркивает важность защиты кожи от солнца с помощью шляпы. А еще она ухаживает за лицом по бабушкиному рецепту, используя фланелевое полотенце и увлажняющий крем. Регулярное посещение парикмахера и использование румян и помады также помогают ей поддерживать хорошее настроение и уверенность в себе.

Бетти уверена, что старость это не повод для скуки и уныния. Жизнь становится интересной и насыщенной не из-за возраста, а из-за желания человека сделать ее такой. Бетти признает, что годы дают о себе знать, но более размеренный темп жизни не мешает ей наслаждаться каждым днем. Ее оптимизм и жизнелюбие лучший пример того, как прожить долгую и счастливую жизнь.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.





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