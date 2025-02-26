В Крыму ввели новую выплату в один миллион рублей за роды до 25 лет

Миллион за молодость: В Крыму вводят выплату за ранние роды для студентов

2:20 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

В Крыму принят законопроект, который, без преувеличения, можно назвать революционным в сфере демографической политики.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Госсовет региона утвердил выплату в размере одного миллиона рублей за рождение ребенка молодыми матерями, обучающимися на очной форме в высших или средних профессиональных учебных заведениях. Соответствующее решение опубликовано Крымским информационным агентством.

Однако не все так просто. Право на получение столь внушительной суммы имеют не все молодые родители. Законодатели установили ряд критериев, которым должна соответствовать семья, чтобы претендовать на выплату.

Во-первых, возраст матери не должен превышать 25 лет. Во-вторых, оба родителя должны быть студентами очной формы обучения в вузе или учреждении среднего профессионального образования, зарегистрированном на территории Российской Федерации. В-третьих, заявку на выплату можно будет оформить в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года, то есть в течение трех лет.

Инициаторы законопроекта не скрывают, что главная цель новой меры поддержки стимулирование рождаемости среди молодежи.

"Наша задача стимулировать молодых людей на создание семей, поддерживать их, помогать им встать на ноги. Уверен, что новая мера поддержки будет этому способствовать, будет востребована у крымчан", отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Стоит отметить, что в российском обществе данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, многие приветствуют стремление властей поддержать молодые семьи и повысить рождаемость. С другой стороны, звучат опасения, что такая мера может привести к увеличению числа фиктивных браков и рождению детей исключительно ради получения выплаты.

Власти Крыма уверены в эффективности нового законопроекта и надеются, что он позволит улучшить демографическую ситуацию в регионе и создать благоприятные условия для молодых семей. Остается только время покажет, оправдаются ли эти надежды.

Уточнения

Демогра́фия (др.-греч. δῆμος — народ, др.-греч. γράφω — пишу) — наука о закономерностях численного развития населения. Её предмет изучения — закономерности воспроизводства населения, его распределение, динамику этих процессов, а также взаимосвязь изменений численности человеческой популяции с другими явлениями в социуме. Эта наука находится на стыке экономики, социологии, математики и статистики.



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