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Россияне хотят получать 50 тысяч рублей пенсии в месяц на заслуженном отдыхе

Пенсия мечты: Россияне назвали сумму, необходимую для достойной жизни на пенсии
1:29
Общество

Какую сумму денег нужно для достойной жизни на пенсии? Этот вопрос волнует, пожалуй, каждого работающего россиянина. Ответ на него попытались найти специалисты SuperJob, проведя масштабное исследование среди экономически активных граждан по всей стране.

Пенсионеры на лавочке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на лавочке

Результаты оказались весьма интересными: большинство россиян считают, что достойная пенсия должна составлять 49 600 рублей в месяц. Эта сумма на 1500 рублей, или 3%, больше, чем в июне 2023 года, что свидетельствует о росте ожиданий населения.

Любопытно, что представления о размере "пенсии мечты" зависят от возраста респондентов. Молодые люди в возрасте до 25 лет довольствовались бы пенсией в 47 400 рублей, в то время как люди старше 45 лет ожидают не менее 50 200 рублей.

Ожидания также различаются в зависимости от уровня дохода. Граждане, зарабатывающие до 50 тысяч рублей в месяц, в среднем рассчитывают на пенсию в 45 900 рублей, а те, чей доход превышает 100 тысяч рублей, хотят получать на пенсии не менее 51 000 рублей.

Эти данные наглядно демонстрируют, что достойная жизнь на пенсии это серьезная финансовая цель, требующая заблаговременного планирования и накоплений.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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