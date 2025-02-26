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Вода из-под яиц – ценный ресурс: Раскрываем 4 секрета ее применеия

Не спешите выливать: 4 причины использовать воду из-под яиц с пользой.
2:48
Общество

Каждый из нас хотя бы раз в неделю варит яйца. После этого процесса в кастрюле остается вода, которую большинство без раздумий выливает в раковину. А зря!

яйца
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
яйца

Вода, в которой варились яйца, это ценный ресурс, который может пригодиться в хозяйстве, а особенно садоводам и огородникам. Почему же не стоит спешить расставаться с этой, на первый взгляд, бесполезной жидкостью. Издание 63.ru пишет о четырех весомых способа:

Удобрение для растений.

Самая распространенная и, пожалуй, самая полезная область применения воды из-под вареных яиц это подкормка растений. Дело в том, что во время варки яичная скорлупа отдает воде кальций, который является важным элементом для здоровья и роста растений. Кальций укрепляет клеточные стенки, повышает устойчивость к болезням и вредителям, а также способствует лучшему усвоению других питательных веществ.

Регулирование кислотности почвы.

Кальций, содержащийся в воде из-под вареных яиц, обладает способностью снижать кислотность почвы. Если у вас на участке почва кислая, полив такой водой поможет сбалансировать pH-уровень и создать более благоприятные условия для роста многих растений. 

Защита от вредителей.

Некоторые садоводы утверждают, что регулярный полив растений водой из-под вареных яиц помогает отпугивать некоторых вредителей, таких как слизни и улитки. Хотя этот эффект научно не доказан, считается, что запах и вкус кальция могут быть неприятны этим моллюскам. В любом случае, попробовать этот метод несложно и безопасно для растений.

Очистка посуды.

Вода из-под вареных яиц может пригодиться и на кухне. Благодаря содержанию минералов, она способна помочь в очистке помутневшей стеклянной и серебряной посуды. Просто замочите посуду в остывшей воде из-под яиц на несколько часов, а затем промойте обычным способом.

Важно отметить, что для этих целей подходит только вода из-под обычных вареных яиц, сваренных без добавления соли. Соленая вода может быть вредна для растений и не подходит для очистки посуды.

Итак, в следующий раз, когда будете варить яйца, не спешите выливать воду. Дайте ей остыть, и используйте ее для подкормки растений, регулирования кислотности почвы, защиты от вредителей или очистки посуды.

Этот простой и экологичный лайфхак поможет вам сэкономить деньги на удобрениях и чистящих средствах, а также внести свой вклад в заботу об окружающей среде.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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