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Выдавать жильё семьям с детьми будут ещё в двух регионах РФ

0:38
Общество

Еще в двух регионах нашей страны могут начать выдавать социальное жилье семьям с детьми.

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Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Такая идея касается семей, решившимся на рождение ребёнка.

Инициатива заинтересовала власти ряда регионов, в том числе Ульяновской области и Республики Бурятия, поскольку она поможет решить и вопрос рождаемости, и простимулировать строительную отрасль. Так считают местные власти, пишет KP. RU.

Впервые эту идею реализовали в Мордовии. А власти Калмыкии уже внесли в Совфед предложение о создании механизма софинансирования программы.

Уточнения

Социа́льное жильё (англ. social housing) — способ обеспечения жильём граждан, которые не имеют достаточно средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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