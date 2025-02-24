Выдавать жильё семьям с детьми будут ещё в двух регионах РФ

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Еще в двух регионах нашей страны могут начать выдавать социальное жилье семьям с детьми.

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Такая идея касается семей, решившимся на рождение ребёнка.

Инициатива заинтересовала власти ряда регионов, в том числе Ульяновской области и Республики Бурятия, поскольку она поможет решить и вопрос рождаемости, и простимулировать строительную отрасль. Так считают местные власти, пишет KP. RU.

Впервые эту идею реализовали в Мордовии. А власти Калмыкии уже внесли в Совфед предложение о создании механизма софинансирования программы.

Уточнения

Социа́льное жильё (англ. social housing) — способ обеспечения жильём граждан, которые не имеют достаточно средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам.



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