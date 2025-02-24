Два бриллианта в три карата: как сэкономить на помолвочном кольце?

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В настоящее время свадебные хлопоты молодоженам очень дорого обходятся, из-за этого не все пары могут себе позволить сыграть свадьбу. Стилист Екатерина Фомина рассказала, как можно сэкономить при выборе помолвочного кольца.

Фото: flickr.com by Tintazul, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Обручальные кольца

Она считает, на цену кольца влияют два фактора — чистота и вес бриллианта. Для экономии эксперт рекомендует присмотреться к искусственным камням, которые дешевле натуральных.

"Они идентичны практически по всем характеристикам и красиво блестят — поэтому обычный человек не поймёт разницу между двумя драгоценными камнями", — цитирует Фомину "Чемпионат".

Она добавила, что есть лайфхак — в кольцах модели "Восток-Запад" камень кажется визуально больше за счёт его горизонтального расположения, а вертикально расположенный камень, например в моделях-солитерах, смотрится чуть меньше, но тоже роскошно.

Уточнения

Обруче́ние (сговор, помолвка, рукобитие) — предварительный договор о заключении брака (лат. mentio et repromissio nuptiarum futurarum — определение римского юриста Флорентина), имевший раньше и сохранивший отчасти до сих пор не только бытовое, но и юридическое значение.



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