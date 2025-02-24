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За свадьбы в национальном стиле начнут выдавать гранты

0:50
Общество

Татары предложили выдавать до 100 тысяч рублей молодым парам, которые проведут свадьбу в национальном стиле с соблюдением традиций.

Жених и невеста
Фото: unsplash.com by Drew Coffman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жених и невеста

Фольклорные элементы могут быть любыми, не только татарскими.

"Размер гранта составит от 50 до 100 тыс. рублей. Обязательным условием будет использование национального колорита: это может быть национальный костюм, выступление фольклорного ансамбля или другие элементы, отражающие традиции", — рассказала первый замминистра по делам молодёжи республики Софья Галиева-Мустафина.

Правительство Татарстана поддержало эту идею. Первые гранты молодоженам могут выдать уже этим летом, пишет KP. RU. Так в Татарстане хотят поддерживать культурное наследие нашей страны.

Уточнения

Тради́ция (от лат. trāditiō «предание», обычай) — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, система норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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