СНИЛС под прицелом: Новые схемы мошенников и как защитить свои данные

СНИЛС - золотая жила для мошенников: раскрыта причина повышенного интереса

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Россиян предупреждают о возрастающей активности мошенников, нацеленных на получение СНИЛС.

Фото: commons.wikimedia.org by Eloquent2013, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СНИЛС

Адвокат Ярослав Земсков из адвокатского бюро "БВМП" рассказал изданию Прайм, что СНИЛС содержит ценную информацию о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и начисленных взносах, что делает его привлекательной целью для злоумышленников.

Одним из новых способов кражи СНИЛС является использование фальшивых вакансий. Мошенники, предлагая работу, запрашивают данный документ якобы для оформления. Также активно используются фишинговые сайты, имитирующие государственные ресурсы и предлагающие выплаты, а также взломанные базы данных и аккаунты в социальных сетях.

С юридической точки зрения, использование чужого СНИЛС для получения социальных выплат, оформления кредитов или получения бесплатных медицинских услуг является уголовным преступлением. Однако доказать факт мошенничества и привлечь виновных к ответственности бывает непросто.

Чтобы защитить свои права и предотвратить возможные юридические последствия, необходимо соблюдать осторожность при предоставлении СНИЛС, особенно в интернете.

Регулярно проверяйте свою кредитную историю и в случае обнаружения подозрительной активности обращайтесь в правоохранительные органы. Помните, что своевременное обращение за юридической помощью может помочь вам защитить свои права и предотвратить серьезные финансовые потери.

Уточнения

Страховой номер индивидуального лицевого счёта СНИЛС — уникальный номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.



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