Готовьтесь к переменам: Эксперт рассказала о грядущих изменениях в пенсионной системе с 2026 года

Новые правила выхода на пенсию: Как изменятся условия назначения с 2026 года

2:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская пенсионная система продолжает эволюционировать, и с 2026 года вступят в силу новые правила назначения пенсий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

Чтобы разобраться в грядущих изменениях и понять, как они повлияют на будущих пенсионеров, мы обратились к эксперту в области пенсионного обеспечения Марина Солодовникова. Об этом пишет Прайм.

По словам эксперта, ключевые изменения коснутся требований к минимальному стажу и количеству пенсионных баллов, необходимых для выхода на пенсию.

Ожидается постепенное увеличение минимального стажа, который потребуется для получения страховой пенсии по старости. Также будут пересмотрены требования к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК), известному как пенсионные баллы.

В частности, Солодовникова отметила, что изменения затронут граждан, которые начнут выходить на пенсию в 2026 году и позже.

Важно понимать, что пенсионные права формируются на протяжении всей трудовой деятельности, и изменения повлияют на будущие пенсионные выплаты.

Эксперт подчеркнула, что необходимо тщательно следить за изменениями в законодательстве и своевременно принимать меры для формирования достойной пенсии.

Она рекомендует:

Регулярно проверять свой трудовой стаж и количество пенсионных баллов. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР).

Это можно сделать через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР). Легально оформлять трудовые отношения. Важно, чтобы работодатель своевременно и в полном объеме уплачивал страховые взносы в СФР.

Важно, чтобы работодатель своевременно и в полном объеме уплачивал страховые взносы в СФР. Рассмотреть возможность добровольного пенсионного страхования. Это позволит увеличить размер будущей пенсии за счет дополнительных взносов.

Это позволит увеличить размер будущей пенсии за счет дополнительных взносов. Планировать свою карьеру с учетом пенсионных перспектив. Учитывайте, что размер пенсии напрямую зависит от продолжительности трудового стажа и размера заработной платы.

Эксперт также обратила внимание на важность повышения финансовой грамотности населения в вопросах пенсионного обеспечения. Необходимо понимать, как формируется пенсия, какие факторы влияют на ее размер и как самостоятельно управлять своим пенсионным капиталом.

Грядущие изменения в пенсионной системе требуют от граждан более ответственного подхода к формированию своих пенсионных прав.

Своевременное планирование и грамотное управление пенсионными накоплениями позволит обеспечить достойный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.

Уточнения

Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.





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