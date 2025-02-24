Готовьтесь к переменам: Эксперт рассказала о грядущих изменениях в пенсионной системе с 2026 года

Российская пенсионная система продолжает эволюционировать, и с 2026 года вступят в силу новые правила назначения пенсий.
Чтобы разобраться в грядущих изменениях и понять, как они повлияют на будущих пенсионеров, мы обратились к эксперту в области пенсионного обеспечения Марина Солодовникова. Об этом пишет Прайм.
По словам эксперта, ключевые изменения коснутся требований к минимальному стажу и количеству пенсионных баллов, необходимых для выхода на пенсию.
Ожидается постепенное увеличение минимального стажа, который потребуется для получения страховой пенсии по старости. Также будут пересмотрены требования к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК), известному как пенсионные баллы.
В частности, Солодовникова отметила, что изменения затронут граждан, которые начнут выходить на пенсию в 2026 году и позже.
Важно понимать, что пенсионные права формируются на протяжении всей трудовой деятельности, и изменения повлияют на будущие пенсионные выплаты.
Эксперт подчеркнула, что необходимо тщательно следить за изменениями в законодательстве и своевременно принимать меры для формирования достойной пенсии.
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Эксперт также обратила внимание на важность повышения финансовой грамотности населения в вопросах пенсионного обеспечения. Необходимо понимать, как формируется пенсия, какие факторы влияют на ее размер и как самостоятельно управлять своим пенсионным капиталом.
Грядущие изменения в пенсионной системе требуют от граждан более ответственного подхода к формированию своих пенсионных прав.
Своевременное планирование и грамотное управление пенсионными накоплениями позволит обеспечить достойный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.
Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.
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