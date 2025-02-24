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Готовьтесь к переменам: Эксперт рассказала о грядущих изменениях в пенсионной системе с 2026 года

Новые правила выхода на пенсию: Как изменятся условия назначения с 2026 года
2:37
Общество

Российская пенсионная система продолжает эволюционировать, и с 2026 года вступят в силу новые правила назначения пенсий.

Пенсионеры на лавочке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на лавочке

Чтобы разобраться в грядущих изменениях и понять, как они повлияют на будущих пенсионеров, мы обратились к эксперту в области пенсионного обеспечения Марина Солодовникова. Об этом пишет Прайм.

По словам эксперта, ключевые изменения коснутся требований к минимальному стажу и количеству пенсионных баллов, необходимых для выхода на пенсию.

Ожидается постепенное увеличение минимального стажа, который потребуется для получения страховой пенсии по старости. Также будут пересмотрены требования к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК), известному как пенсионные баллы.

В частности, Солодовникова отметила, что изменения затронут граждан, которые начнут выходить на пенсию в 2026 году и позже.

Важно понимать, что пенсионные права формируются на протяжении всей трудовой деятельности, и изменения повлияют на будущие пенсионные выплаты.

Эксперт подчеркнула, что необходимо тщательно следить за изменениями в законодательстве и своевременно принимать меры для формирования достойной пенсии.

Она рекомендует:

  • Регулярно проверять свой трудовой стаж и количество пенсионных баллов. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Социального фонда России (СФР).
  • Легально оформлять трудовые отношения. Важно, чтобы работодатель своевременно и в полном объеме уплачивал страховые взносы в СФР.
  • Рассмотреть возможность добровольного пенсионного страхования. Это позволит увеличить размер будущей пенсии за счет дополнительных взносов.
  • Планировать свою карьеру с учетом пенсионных перспектив. Учитывайте, что размер пенсии напрямую зависит от продолжительности трудового стажа и размера заработной платы.

Эксперт также обратила внимание на важность повышения финансовой грамотности населения в вопросах пенсионного обеспечения. Необходимо понимать, как формируется пенсия, какие факторы влияют на ее размер и как самостоятельно управлять своим пенсионным капиталом.

Грядущие изменения в пенсионной системе требуют от граждан более ответственного подхода к формированию своих пенсионных прав.

Своевременное планирование и грамотное управление пенсионными накоплениями позволит обеспечить достойный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.

Уточнения

Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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