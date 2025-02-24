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Новый месяц – новые правила: Пенсии, дачи, кредиты, отопление – что ждет россиян в марте

Что изменится в марте: Обзор ключевых законодательных нововведений, затрагивающих каждого
2:47
Общество

Март традиционно приносит с собой не только первые признаки весны, но и ряд важных законодательных изменений, которые затрагивают различные аспекты жизни россиян.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

В этом месяце вступают в силу нововведения, касающиеся дачников, военных пенсионеров, заёмщиков, получателей материнского капитала и даже духовной сферы. "Российская газета" подготовила подробный обзор ключевых изменений, которые вступают в силу в марте.

Военные пенсионеры получат прибавку к пенсии

В марте произойдет перерасчет пенсий для военных пенсионеров. Размер прибавки будет зависеть от выслуги лет и занимаемой должности. Данная мера призвана поддержать военных пенсионеров и повысить их уровень жизни.

Дачникам дают три года на освоение участка

Новые правила землепользования предоставляют дачникам три года на освоение приобретенного земельного участка. Это позволит владельцам не спеша спланировать и реализовать свои планы по строительству и обустройству дачи.

Изменения в правилах использования материнского капитала

В марте вступают в силу изменения, касающиеся использования материнского капитала. Теперь средства материнского капитала можно будет направить на строительство или реконструкцию дачного дома, при условии, что он будет зарегистрирован как жилой. Это расширит возможности использования материнского капитала и поможет семьям улучшить свои жилищные условия.

Меняется порядок оплаты отопления

В марте в некоторых регионах России изменится порядок оплаты отопления. Вводится новая схема расчетов, которая учитывает фактическое потребление тепла каждым домом. Это позволит жильцам более справедливо оплачивать коммунальные услуги и стимулировать энергосбережение.

Самозапрет на выдачу кредитов

С марта у россиян появится возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Это позволит защитить себя от мошенников и необдуманных финансовых решений. Установить самозапрет можно будет через портал "Госуслуги".

Священников пустят в реанимацию

Новые правила посещения пациентов в медицинских учреждениях разрешают священникам посещать больных, находящихся в реанимации, даже во внеурочное время. Это позволит верующим получать духовную поддержку и утешение в трудные моменты жизни.

В целом, март станет месяцем важных перемен в России. Новые законы призваны улучшить жизнь россиян, защитить их права и предоставить больше возможностей для реализации своих планов.

Уточнения

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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