ЖКХ-долги: Кого выселят из квартиры, а кому не стоит бояться – разъясняет юрист

Не все так страшно: Юрист объяснила, кого могут выселить за долги по коммуналке

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Информация о выселении за неуплату коммунальных услуг с 2025 года не совсем соответствует действительности, сообщила агентству Прайм Ольга Ефимова, доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Счета за услуги ЖКХ

Подобные санкции прописаны в Жилищном кодексе РФ с 2005 года, но массовых выселений за 20 лет не наблюдалось, лишь единичные случаи.

ЖК РФ предусматривает пени за просрочку оплаты ЖКУ, однако выселение возможно лишь при систематической неуплате в течение шести месяцев и более.

При этом необходимо решение суда, который учитывает уважительные причины неплатежей например, тяжелое материальное положение, наличие инвалидов или несовершеннолетних детей на иждивении, болезнь и прочее.

Если суд признает причины уважительными, в выселении будет отказано. Даже при положительном решении суда выселение "на улицу" исключено.

Местные власти обязаны предоставить выселяемым жилье по договору социального найма, соответствующее нормам проживания в общежитии.

Таким образом, говорить о массовых выселениях в 2025 году за долги по ЖКУ не имеет оснований.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.





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