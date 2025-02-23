ЖКХ-долги: Кого выселят из квартиры, а кому не стоит бояться – разъясняет юрист

Информация о выселении за неуплату коммунальных услуг с 2025 года не совсем соответствует действительности, сообщила агентству Прайм Ольга Ефимова, доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ.
Подобные санкции прописаны в Жилищном кодексе РФ с 2005 года, но массовых выселений за 20 лет не наблюдалось, лишь единичные случаи.
ЖК РФ предусматривает пени за просрочку оплаты ЖКУ, однако выселение возможно лишь при систематической неуплате в течение шести месяцев и более.
При этом необходимо решение суда, который учитывает уважительные причины неплатежей например, тяжелое материальное положение, наличие инвалидов или несовершеннолетних детей на иждивении, болезнь и прочее.
Если суд признает причины уважительными, в выселении будет отказано. Даже при положительном решении суда выселение "на улицу" исключено.
Местные власти обязаны предоставить выселяемым жилье по договору социального найма, соответствующее нормам проживания в общежитии.
Таким образом, говорить о массовых выселениях в 2025 году за долги по ЖКУ не имеет оснований.
Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
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