Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые раскрыли неожиданную связь между холестерином и Паркинсоном
Мужчины бегут домой, сломя голову: секретный рецепт ужина из 70-х творит чудеса!
Бренды на подъёме: россияне активнее выбирают отечественную бытовую технику
Рождён для пустыни, но покорил мегаполисы: неожиданный путь Hummer в гражданскую жизнь
Прекратите мучиться от раздражений: выбираем правильную бритву
Этим видом фитнеса занимается 79-летняя звезда: часовая тренировка способна продлить жизнь
Абсолютно черный — разгадка предназначения таинственного треугольного острова среди океана
Не все так страшно: Юрист объяснила, кого могут выселить за долги по коммуналке
Толпы людей и карманники: названы самые опасные даты для туристов в Стамбуле

Юрист Козинец рассказал как защитить свои банковские вклады

Вклады под ударом: Юрист предупредил о новой опасности для сбережений пенсионеров
1:36
Общество

Российские граждане подвергаются все более изощренным атакам мошенников, стремящихся похитить средства с их банковских счетов. Об этом предупредил Никита Козинец, доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ, в беседе с агентством Прайм, выделив две наиболее уязвимые группы населения.

Хакер
Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

Эксперт отметил, что злоумышленники активно используют вредоносное программное обеспечение с возможностью удаленного доступа, позволяющее перехватывать конфиденциальную информацию жертв.

Это дает им возможность не только напрямую похищать деньги со счетов, но и совершать более сложные операции, например, досрочно расторгать договоры банковских вкладов от имени клиентов, лишая их сбережений и накопленных процентов.

По словам Козинца, в особой зоне риска находятся пожилые люди, которые в силу возраста и недостаточной компьютерной грамотности не всегда способны вовремя распознать признаки мошенничества.

Также уязвимы пользователи, пренебрегающие базовыми правилами безопасности своих устройств, такими как использование надежных паролей и установка приложений только из проверенных источников.

Козинец настоятельно призвал граждан быть бдительными и не передавать личные данные, включая логины, пароли и коды подтверждения, третьим лицам, кем бы они ни представлялись.

Он также рекомендовал регулярно обновлять программное обеспечение на своих устройствах и использовать антивирусные программы для защиты от вредоносного кода.

Уточнения

Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):

Да́нные — зарегистрированная информация:439; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств (ISO/IEC/IEEE 24765-2010).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
JAWA 400 Geeny — мотоцикл, который влюбляет в себя с первого взгляда, даже если раньше тебе были нужны только четыре колеса
Авто
JAWA 400 Geeny — мотоцикл, который влюбляет в себя с первого взгляда, даже если раньше тебе были нужны только четыре колеса Аудио 
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Авто
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Рождён для пустыни, но покорил мегаполисы: неожиданный путь Hummer в гражданскую жизнь
Прекратите мучиться от раздражений: выбираем правильную бритву
Этим видом фитнеса занимается 79-летняя звезда: часовая тренировка способна продлить жизнь
Абсолютно черный — разгадка предназначения таинственного треугольного острова среди океана
Вклады под ударом: Юрист предупредил о новой опасности для сбережений пенсионеров
Не все так страшно: Юрист объяснила, кого могут выселить за долги по коммуналке
Толпы людей и карманники: названы самые опасные даты для туристов в Стамбуле
Забудьте про удлинители: эти устройства придут им на смену
Яблочный бум: Грузия усиливает поставки в Россию
Вашей кошке грозит гастрит и ожирение, если вы игнорируете эти факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.