Юрист Козинец рассказал как защитить свои банковские вклады

Вклады под ударом: Юрист предупредил о новой опасности для сбережений пенсионеров

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские граждане подвергаются все более изощренным атакам мошенников, стремящихся похитить средства с их банковских счетов. Об этом предупредил Никита Козинец, доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ, в беседе с агентством Прайм, выделив две наиболее уязвимые группы населения.

Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хакер

Эксперт отметил, что злоумышленники активно используют вредоносное программное обеспечение с возможностью удаленного доступа, позволяющее перехватывать конфиденциальную информацию жертв.

Это дает им возможность не только напрямую похищать деньги со счетов, но и совершать более сложные операции, например, досрочно расторгать договоры банковских вкладов от имени клиентов, лишая их сбережений и накопленных процентов.

По словам Козинца, в особой зоне риска находятся пожилые люди, которые в силу возраста и недостаточной компьютерной грамотности не всегда способны вовремя распознать признаки мошенничества.

Также уязвимы пользователи, пренебрегающие базовыми правилами безопасности своих устройств, такими как использование надежных паролей и установка приложений только из проверенных источников.

Козинец настоятельно призвал граждан быть бдительными и не передавать личные данные, включая логины, пароли и коды подтверждения, третьим лицам, кем бы они ни представлялись.

Он также рекомендовал регулярно обновлять программное обеспечение на своих устройствах и использовать антивирусные программы для защиты от вредоносного кода.

Уточнения

Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):



Да́нные — зарегистрированная информация ; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств (ISO/IEC/IEEE 24765-2010).





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