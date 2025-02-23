Кошелек опустеет: ЖКУ подорожают на треть - предупреждают аналитики

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2:17
Общество

Российские семьи столкнутся с существенным ростом расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году. Об этом пишет Московский комсомолец. Согласно экспертным прогнозам, общая сумма в ежемесячных платежках может увеличиться на 20-30% по сравнению с предыдущим годом.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Основными факторами, влияющими на этот рост, являются неуклонная инфляция, возрастающие затраты на поддержание и ремонт жилого фонда, а также общая правительственная политика, направленная на планомерное повышение тарифов.

Традиционно, в январе происходит пересмотр тарифов на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов. В эту категорию входят расходы на уборку и освещение подъездов, функционирование лифтового оборудования, а также взносы, предназначенные для проведения капитального ремонта.

Эти затраты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, в совокупности составляют ощутимую часть ежемесячной платы за квартиру.

С 1 июля, как правило, происходит повышение тарифов непосредственно на сами коммунальные услуги, потребляемые жильцами. К ним относятся оплата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию), газоснабжение и электроэнергию.

В 2025 году правительство уже официально анонсировало, что средний уровень повышения тарифов на эти услуги составит 11,9%. Данная цифра является ориентировочной и может варьироваться в зависимости от региона.

Председатель Жилищного союза и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Константин Крохин, выражает обеспокоенность тем, что в ряде регионов общий рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году может достигать 20-30%.

Этот значительный рост обусловлен совокупным влиянием всех вышеперечисленных факторов и может стать серьезным бременем для многих российских семей, особенно для тех, кто относится к категории малообеспеченных граждан и пенсионеров.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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