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Включили демонстрацию экрана? Ваши данные уже в руках мошенников — вот как они это делают

1:04
Общество

Мошенники могут получить доступ к личным данным граждан через функцию демонстрации экрана во время общения в мессенджерах, как сообщает управление, отвечающее за борьбу с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

мошенник
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

Использование функции демонстрации экрана при общении в мессенджерах сопряжено с высокими рисками. Хотя эта опция кажется удобной, если вы взаимодействуете с обманщиком (независимо от того, под кого он маскируется), ваши данные могут оказаться у него в распоряжении, говорится в публикации.

Представители правоохранительных органов пояснили, что злоумышленники могут обратиться к вам с использованием схемы "поддельный начальник" и попытаться заставить зарегистрироваться на каком-либо сайте. Чаще всего такой ресурс является вполне легитимным и знакомым. Чтобы ускорить процесс регистрации, они предложат свою помощь и попросят вас включить демонстрацию экрана, передает РИА Новости.

Уточнения

Общий доступ к рабочему столу также удалённый доступ к экрану, демонстрация экрана (англ. Desktop sharing, также screen sharing) — это общее название технологий и продуктов, которые обеспечивают удаленный доступ и совместную работу на рабочем столе (экране) компьютера пользователя с помощью графического эмулятора терминала.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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