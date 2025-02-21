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Всероссийское казачье общество определит приоритеты в развитии на II Большом круге в Храме Христа Спасителя

3:10
Общество

25 февраля в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15) свыше 900 участников соберутся на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества — крупнейшей организации казаков
в России. Выборные казаки представят интересы более 2100 казачьих обществ, входящих в состав Всероссийского казачьего общества и осуществляющих деятельность на территории 77 субъектов Российской Федерации.

Храм Христа Спасителя, Москва, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Храм Христа Спасителя, Москва, Россия

Во II Большом круге примут участие помощник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества Дмитрий Миронов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества Юрий Чайка, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Денис Молчанов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Игорь Баринов, председатель Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

На заседании будут обсуждаться вопросы:

  • поддержки казаков — участников специальной военной операции, их профессионального развития, в том числе через формирование кадрового резерва российского казачества;
  • расширения деятельности Всероссийского казачьего общества на регионы Северо-Запада путем включения в его состав Северо-Западного войскового казачьего общества;
  • создания стимулов для экономической активности российского казачества.

Так же состоится обсуждение широкого круга иных важных для российского казачества вопросов.

На заседание приглашены представители духовенства Русской Православной Церкви, органов государственной власти, общественных объединений казаков, студенты высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, кадеты казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, деятели культуры и искусства.

По традиции мероприятие начнется с молебна в Храме Христа Спасителя.

В рамках мероприятия будет организована уникальная фотовыставка, посвященная роли казачества в специальной военной операции.

По окончании работы II Большого круга состоятся выступления Кубанского казачьего хора и мужского хора "Русский формат".

В целях поддержки II Большого круга Всероссийского казачьего общества 25 февраля т. г. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет транслировать на фасаде Останкинской телебашни ролик, посвященный мероприятию.

Начало мероприятия — 12:00, пресс-подход начнется в 11:30.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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