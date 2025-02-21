Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модницы платят за коллаген-пустышку: врач развеяла миф о пользе порошков для кожи
ВСУ потеряли более миллиона военных, а командование не разрешает отступать
Как выращивать помидоры вертикально? Секрет получения большого урожая домашних помидоров в маленьком саду
Я тоже ел сухофрукты без промывки, пока не узнал этот шокирующий факт
ВС РФ перешли в наступление на Запорожском фронте, ворвавшись в Пятихатки
Эти продукты заставят вас забыть о соли: рецепторы будут в восторге
Трамписты считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину
Алсу начала принимать дорогие подарки даже от не интересных ей мужчин и заявила, что это их проблемы
Перхоть у собаки: как избежать ошибки и не пропустить серьёзное заболевание

Мужчина спас вынесенную на пляж акулу голыми руками

Бесстрашный любитель солнца спасает акулу голыми руками
1:08
Общество

Пловец из Чили голыми руками затащил обратно в море выбросившуюся на берег акулу. Об этом пишет сайт  What's the Jam. Инцидент произошел 14 февраля на пляже в Винья-дель-Мар. Как рассказывают очевидцы полутораметровая акула плавала на мелководье и вдруг резко задержалась у берега.

Большая белая акула под водой
Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большая белая акула под водой

Хищную рыбу окружили туристы, пришедшие на пляж, и начали снимать на камеры мобильных телефонов. В конце концов нашелся человек, который схватил акулу за хвост, оттащил ее в более глубокие воды и отпустил.

Местные жители рассказали о том, что появление акул на побережье моря встречаются крайне редко.  Национальная служба рыболовства Чили (Sernapesca) опубликовала заявление, в котором призвала других не повторять его действия.

В начале этого года стало известно, что в одном из аквариумов США, где самцы отсутствовали более трех лет, родился детеныш акулы. Таинственный детеныш вылупился из яйца акулы в Калифорнии.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

Чи́ли (исп. Chile, [ˈʧile]), официальное название — Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile, [reˈpuβlika ðe ˈʧile]) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере — с Перу, на северо-востоке — с Боливией.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото
Экономика и бизнес
The Daily Reckoning: Россия удачно обменяла доллары на золото Аудио 
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи
Наука и техника
Мыши начали говорить после генетического эксперимента — похоже, мы близко к разгадке тайны речи Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Сводка с фронта: морпехи РФ окружают гарнизон ВСУ в Судже, США остановили продажу оружия Киеву Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Последние материалы
Модницы платят за коллаген-пустышку: врач развеяла миф о пользе порошков для кожи
ВСУ потеряли более миллиона военных, а командование не разрешает отступать
Как выращивать помидоры вертикально? Секрет получения большого урожая домашних помидоров в маленьком саду
Я тоже ел сухофрукты без промывки, пока не узнал этот шокирующий факт
ВС РФ перешли в наступление на Запорожском фронте, ворвавшись в Пятихатки
Эти продукты заставят вас забыть о соли: рецепторы будут в восторге
Сводка с фронта: морпехи РФ окружают гарнизон ВСУ в Судже, США остановили продажу оружия Киеву
Трамписты считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину
Алсу начала принимать дорогие подарки даже от не интересных ей мужчин и заявила, что это их проблемы
Перхоть у собаки: как избежать ошибки и не пропустить серьёзное заболевание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.