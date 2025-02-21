Мужчина спас вынесенную на пляж акулу голыми руками

Бесстрашный любитель солнца спасает акулу голыми руками

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Пловец из Чили голыми руками затащил обратно в море выбросившуюся на берег акулу. Об этом пишет сайт What's the Jam. Инцидент произошел 14 февраля на пляже в Винья-дель-Мар. Как рассказывают очевидцы полутораметровая акула плавала на мелководье и вдруг резко задержалась у берега.

Фото: flickr.com by Элиас Леви, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Большая белая акула под водой

Хищную рыбу окружили туристы, пришедшие на пляж, и начали снимать на камеры мобильных телефонов. В конце концов нашелся человек, который схватил акулу за хвост, оттащил ее в более глубокие воды и отпустил.

Местные жители рассказали о том, что появление акул на побережье моря встречаются крайне редко. Национальная служба рыболовства Чили (Sernapesca) опубликовала заявление, в котором призвала других не повторять его действия.

В начале этого года стало известно, что в одном из аквариумов США, где самцы отсутствовали более трех лет, родился детеныш акулы. Таинственный детеныш вылупился из яйца акулы в Калифорнии.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.





Чи́ли (исп. Chile, [ˈʧile]), официальное название — Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile, [reˈpuβlika ðe ˈʧile]) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере — с Перу, на северо-востоке — с Боливией.





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