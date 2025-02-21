Счета за электричество выросли вдвое: когда правительство снизит плату за жилье и электричество

Как пишет издание YakutiaMedia, некоторых регионов России жители столкнулись со значительным повышением цен на электроэнергию.
Многие граждане были шокированы от того, что увидели огромные суммы в своих платежных квитанциях. Это было связано с введением новой системы оплаты по нормативам потребления, которая вступила в силу с 1 января 2025 года.
Особенно остро эта проблема стояла в северных регионах и для владельцев домов с электрическим отоплением. В правительстве сообщили о том, что они планируют исправить эту ситуацию.
Суть нововведения заключается в создании трех диапазонов потребления с разными структурами тарифов. В первом диапазоне до 3900 кВт/ч в месяц тарифы остаются стандартными, при переходе во второй диапазон (3901-6000 кВт/ч) тарифы увеличиваются, а свыше 6000 кВт/ч еще больше.
Одна из причин таких решений борьба с нелегальным майнингом криптовалют, который создает большую нагрузку на электросеть. Однако вместо майнеров под ударом оказалось население, особенно в северных регионах, где основная доля потребления электроэнергии приходится на отопление.
Среднемесячное потребление электроэнергии четырьмя людьми, использующими электрическое отопление в доме площадью 100 м², оценивается в 10 052 кВт.ч, что значительно превышает действующий лимит.
Постановление о сезонных коэффициентах и пересмотре тарифов будет принято в ближайшее время и затем вступит в силу. Таким образом, проблема высоких счетов за электричество, особенно для тех, кто проживает в пострадавших районах, будет решена.
Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.
Свет — электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок с длинами волн в вакууме 380−400 нм (750−790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760−780 нм (385−395 ТГц).
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