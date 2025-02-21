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Иностранные бренды могут вернуться в Россию: Названы условия

Возвращение западных компаний возможно только на выгодных для РФ условиях
1:24
Общество

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что многие ниши, которые были оставлены после ухода иностранных компаний с российского рынка, заполняются отечественными производителями и  партнерами. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

Вице-премьер подчеркнул, что иностранные компании и инвесторы могут вернуться в Россию только на выгодных условиях. По словам вице-премьера, Российская Федерация должна действовать только в своих национальных интересах.

Новак добавил, что усилия по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях будут продолжены, несмотря на изменения во внешней среде. По мнению дипломата, России необходимы собственные передовые технологии в ключевых областях для успешного развития ключевых секторов экономики.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин скептически отнесся к возвращению иностранных компаний, которые сами ушли из России, отметив, что решение об уходе нанесло ущерб самим компаниям.

Он считает, что российская промышленность сама адаптируется и демонстрирует рост в экономике. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов также подчеркнул, что Россия будет требовать компенсации от компаний, которые планируют вернуться в Россию.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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