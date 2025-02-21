Иностранные бренды могут вернуться в Россию: Названы условия

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что многие ниши, которые были оставлены после ухода иностранных компаний с российского рынка, заполняются отечественными производителями и партнерами. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Вице-премьер подчеркнул, что иностранные компании и инвесторы могут вернуться в Россию только на выгодных условиях. По словам вице-премьера, Российская Федерация должна действовать только в своих национальных интересах.
Новак добавил, что усилия по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях будут продолжены, несмотря на изменения во внешней среде. По мнению дипломата, России необходимы собственные передовые технологии в ключевых областях для успешного развития ключевых секторов экономики.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин скептически отнесся к возвращению иностранных компаний, которые сами ушли из России, отметив, что решение об уходе нанесло ущерб самим компаниям.
Он считает, что российская промышленность сама адаптируется и демонстрирует рост в экономике. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов также подчеркнул, что Россия будет требовать компенсации от компаний, которые планируют вернуться в Россию.
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