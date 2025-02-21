В Великобритании мужчина попытался защитить собаку от дикого кабана

Дикий животное напало на мужчину и его собаку

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Мужчина и его собака неожиданно встретились с диким кабаном в национальном парке Дартмур в Англии. Об этом пишет Devon Live.

Фото: commons.wikimedia.org by Galanalag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кабан

62-летний Ричард Брайс выгуливал своего кокер-спаниеля Бейли, как вдруг заметил в кустах дикого кабана. Подойдя ближе, он заметил, как кабан роет землю, и достал мобильный телефон, чтобы снять это на видео. В этот момент на него напал другой кабан. Кабан пронесся мимо мужчины и повалил собаку на землю.

Ричард вспоминая рассказывает о том, что кабан с клыками был в два раза выше и шире его собаки. По его оценкам, он весил около 80 кг.

Его собака погналась за кабаном. Когда через некоторое время собака вернулась, кабан начал преследовать ее. Брайс попытался ударить кабана ногой, но промахнулся. Если бы он попал в кабана, то мог бы сломать ногу.

Нападение произошло недалеко от Паундсгейта на Дартмуре. Ричард из близлежащего Эшбертона, который всю жизнь ежедневно гулял по Дартмуру, опасается, что дикий кабан может вновь напасть на него.

Считается, что дикий кабан мог быть частью группы. Этот вид вымер в Великобритании много веков назад, но из-за незаконных выпусков численность диких кабанов выросла почти до 3000 особей. Недавно в национальном парке Кэрнгормс в Шотландии были пойманы и восемь кабанов.

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных. Является предком домашней свиньи.



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