В России выявили мутированный опасный штамм птичьего гриппа

В Сахалинской области выявили мутированный птичий грипп

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Роспотребнадзор выявил мутацию в вирусе гриппа в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото: Wikimedia Commons by Roee Shpernik is licensed under Public domain птичий грипп

В Роспотребнадзоре отметили, что все вирусы, выделенные в прошлом году, относятся к кладу 2.3.4.4.4b и не содержат мутаций, повышающих вирулентность или лекарственную устойчивость. Исключение составляет вирус птичьего гриппа A(H5N1) в Сахалинской области.

По данным информагентства, в рамках постоянного мониторинга в прошлом году было исследовано более 15 000 проб биологического материала как от диких, так и от домашних птиц. Роспотребнадзор отметил, что также было исследовано около 7,8 тысяч проб от людей, контактировавших с птицами во время работы.

В результате были выявлены мутации, позволяющие адаптировать вирус к клеткам млекопитающих. Роспотребнадзор также начал дополнительный надзор за ситуацией с птичьим гриппом в хозяйствах, где содержится крупный рогатый скот.

Эти меры были вызваны серией вспышек птичьего гриппа А (H5N1) на молочных фермах в США. В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус птичьего гриппа имеет высокую вероятность распространения, поскольку может передаваться от одного вида животных к другому.

Она подчеркнула, что необходимо принять меры для предотвращения подобных рисков. По словам Анны Поповой, в России есть все необходимые тест-системы и прототип вакцины для выявления возможных вариантов вируса птичьего гриппа. Однако в настоящее время в этом нет необходимости.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.



Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Термин предложен Хуго де Фризом в 1901 году.





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