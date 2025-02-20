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В Госдуме предложили освободить нуждающихся от платы за техобслуживание газа

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Общество

Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной думе инициировали предложение освободить нуждающихся граждан от необходимости платить за техническое обслуживание газового оборудования.

газ в доме
Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
газ в доме

Обращение к российскому правительству было подготовлено лидером партии Сергеем Мироновым и депутатом Александром Ремезковым. В своем обращении депутаты предлагают предоставить поддержку тем гражданам, которые имеют право на льготы при газификации индивидуальных жилищ.

В документе отмечается, что планируется внести поправки в постановление "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". Это позволит гражданам, имеющим право на дополнительные меры поддержки в рамках программы газификации частных домов, получать субсидии на затраты по техническому обслуживанию газового оборудования, передает РИА Новости.

Уточнения

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (техническое обслуживание), а также по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ремонт).
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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