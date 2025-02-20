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Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала

1:08
Общество

На заседании Совета Федерации, которое состоится 26 февраля, предполагается обсуждение законопроекта о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Этот вопрос вошел в повестку дня.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

На данный момент программа действует до 31 декабря 2026 года. Инициативу продлить ее срок представило правительство Российской Федерации в Государственную Думу.

Согласно прилагаемым к законопроекту материалам, ожидается, что в период с 2027 по 2030 год около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал. Кроме того, по оценкам кабмина, для реализации программы в указанные годы потребуется порядка 2,8 триллиона рублей, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил продлить действие программы материнского капитала на пять лет, до 31 декабря 2030 года.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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