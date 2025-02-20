Дачники могут лишиться своих участков

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

С марта 2025 года дачникам дадут три года на уборку и освоение собственных участков. Земля должна быть очищена от высоких сорняков. В противном случае дачники могут лишиться земли. Об этом пишет издание News. ru.

Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ дача

Депутат Госдумы и глава Союза дачников России Никита Чаплин рассказал, что участки необходимо очистить от мусора и сорняков. Земля должна соответствовать целевому назначению. На ней положено строить дома или заниматься садоводством. Неприемлемая высота сорняков начинается от одного метра.

Закон вступит в силу с 1 марта текущего года. За три года с этого момента дачники обязаны освоить территории. Отмечается, что участки не должны быть захламлены.

Парламентарий объяснил, что свалки на дачных участках повышают вероятность пожаров, а также представляют проблему для соседей.

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