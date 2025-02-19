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Старые стереотипы приводят к разводам: как сохранить семью, рассказала психолог

1:47
Общество

Многие стереотипы об отношениях между мужчинами и женщинами в современном обществе уже устарели. Сейчас привычные для прошлых поколений идеи о ролях в семье постепенно теряют свою актуальность. Семейный и клинический психолог Олеся Покусаева рассказала NewsInfo. Ru, какие факторы успешных отношений важны в наши дни.

семья
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья

Значительно изменилось то, что разрушены традиционные гендерные роли. Долгие годы считалось, что мужчина обязан быть основным добытчиком, в то время как женщина ведет домашнее хозяйство и заботится о детях. Психолог считает, что эти стереотипы уже устарели.

"Это изменение отражает более глубокое понимание, что партнерство в отношениях должно быть равноценным и взаимовыгодным", — отметила эксперт.

Покусаева напомнила, что раньше женщина часто рассматривала мужчину как единственного источника материального обеспечения, а в современном мире дамы ожидают от мужчин еще и участия в домашнем хозяйстве и воспитании детей.

Какие же стереотипы не до конца потеряли актуальность?

"По-прежнему некоторые представления о коммуникации между полами сохраняются. Например, о том, что мужчины не должны проявлять эмоции, в то время как женщинам приписывается повышенная эмоциональность", — рассказала психолог.

Эксперт уверена, что успешные отношения требуют работы и взаимопонимания. Каждая пара формируется в уникальных условиях: семья мужчины и женщины могут иметь разные традиции, и отсутствие диалога может привести к конфликтам. Важно заранее обсуждать ожидания и родительские роли.

Уточнения

Стереоти́п (от др.-греч. στερεός «твёрдый» + τύπος «отпечаток») — заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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