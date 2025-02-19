Они пережили 3 кризиса: почему компании всё чаще нанимают сотрудников 40+?

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В России наблюдается устойчивый рост вакансий для сотрудников старше 40 лет. Руководитель проектов по подбору персонала высшего звена Ирина Смирнова рассказала MoneyTimes. Ru, с чем это связано.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

Она считает, что одним из основных факторов увеличения вакансий для старших сотрудников является их уникальный опыт и квалификация. Поколение "40+" имеет значительные преимущества перед молодыми коллегами: качественное базовое образование, накопленный опыт работы в условиях различных экономических кризисов — 2008, 2014 и 2022 годов.

"Такие люди предлагают уникальное сочетание опыта преодоления кризисов, собранности, гибкости и адаптивности," — отметила Смирнова.

Это качество становится особенно важным в условиях нестабильной экономической ситуации, когда компании должны быстро адаптироваться к новым реалиям.

"Стоп-возраст в настоящее время переместился на 50 лет, и вакансий с жесткими возрастными требованиями становится меньше," — рассказала эксперт.

Смирнова думает, что тенденция к отказу от предвзятости по возрасту только усиливается.

"Смотрите на примеры. В нашей стране есть лидеры, возраст которых не мешает им справляться с очень сложными задачами," — заключила она.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность. Устаревшее написание вака́ция или вака́нция.



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