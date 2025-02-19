Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завтракайте в это время — и лишние килограммы начнут уходить
Bershka, ZARA, Pull&Bear хотят вернуться в Россию: как это отразится на ценах?
Этот салат заменил нам обычные овощные — экономия и сытность в одном блюде
Старые стереотипы приводят к разводам: как сохранить семью, рассказала психолог
Сверстники позавидуют вашей коже! Как ухаживать за лицом весной?
Защита чёрного дрозда: как сохранить этих полезных птиц в наших садах
Мотор не вечен, но можно помочь ему умереть быстрее: 5 способов гарантированного износа
Как не облажаться при выборе подарка мужчине? Вот, что точно не стоит покупать на 23 Февраля
Как быстро протрезветь? Простые способы, которые работают

Они пережили 3 кризиса: почему компании всё чаще нанимают сотрудников 40+?

1:28
Общество

В России наблюдается устойчивый рост вакансий для сотрудников старше 40 лет. Руководитель проектов по подбору персонала высшего звена Ирина Смирнова рассказала MoneyTimes. Ru, с чем это связано.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Она считает, что одним из основных факторов увеличения вакансий для старших сотрудников является их уникальный опыт и квалификация. Поколение "40+" имеет значительные преимущества перед молодыми коллегами: качественное базовое образование, накопленный опыт работы в условиях различных экономических кризисов — 2008, 2014 и 2022 годов.

"Такие люди предлагают уникальное сочетание опыта преодоления кризисов, собранности, гибкости и адаптивности," — отметила Смирнова.

Это качество становится особенно важным в условиях нестабильной экономической ситуации, когда компании должны быстро адаптироваться к новым реалиям.

"Стоп-возраст в настоящее время переместился на 50 лет, и вакансий с жесткими возрастными требованиями становится меньше," — рассказала эксперт.

Смирнова думает, что тенденция к отказу от предвзятости по возрасту только усиливается.

"Смотрите на примеры. В нашей стране есть лидеры, возраст которых не мешает им справляться с очень сложными задачами," — заключила она.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность. Устаревшее написание вака́ция или вака́нция.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Садоводство, цветоводство
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году Аудио 
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Bershka, ZARA, Pull&Bear хотят вернуться в Россию: как это отразится на ценах?
Этот салат заменил нам обычные овощные — экономия и сытность в одном блюде
Старые стереотипы приводят к разводам: как сохранить семью, рассказала психолог
Сверстники позавидуют вашей коже! Как ухаживать за лицом весной?
Защита чёрного дрозда: как сохранить этих полезных птиц в наших садах
Они пережили 3 кризиса: почему компании всё чаще нанимают сотрудников 40+?
Мотор не вечен, но можно помочь ему умереть быстрее: 5 способов гарантированного износа
Как не облажаться при выборе подарка мужчине? Вот, что точно не стоит покупать на 23 Февраля
Как быстро протрезветь? Простые способы, которые работают
Древние европейцы были каннибалами? Археологи сделали шокирующее открытие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.