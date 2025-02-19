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Как не облажаться при выборе подарка мужчине? Вот, что точно не стоит покупать на 23 Февраля

Общество

Женщины по всей стране сейчас в панике выбирают подарки на 23 Февраля мужчинам, которые их окружают в жизни. Как выбрать хороший и нужный подарок, ответила MoneyTimes. Ru тренер по первому впечатлению Люся Кузнецова.

Подарок
Фото: flickr.com by asenat29, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Подарок

Она отметила значимость личного подхода к выбору подарка в зависимости от степени родства и взаимоотношений.

По её словам, мужчины часто рады получить практичные вещи: качественные средства ухода, такие как триммеры, крема или хорошие носки. Хотя в обществе многие думают, что носки или пена для бритья — неуместные подарки, Люся считает их весьма подходящими.

Она отметила, что коллегам уместно покупать символические подарки, например, сертификаты на различные активные развлечения, такие как картинг или квесты.

"С другой стороны, есть ряд подарков, которых лучше избегать. Например, часы могут восприниматься как намёк на опоздание, а алкоголь — как неуместный выбор, не учитывающий предпочтения человека. Не стоит дарить и чайные букеты или колбасные композиции, которые, при всех попытках проявить креативность, могут быть восприняты как неуместные", — добавила эксперт.

Еще Люся не советует дарить технику. Такие вещи могут быть уместны между мужчинами, но при выборе подарка любимому человеку лучше выбрать что-то более персонализированное.

"А парфюм может оказаться хорошим подарком только в том случае, если вы уверены в его вкусах и предпочтениях", — заключила эксперт.

Уточнения

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Кыргызстане, России, Таджикистане, а также частично признанных Абхазии, Южной Осетии и непризнанной ПМР (Приднестровской Молдавской Республике).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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