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Пенсии будут назначать без бумажной волокиты: какие изменения вступят в силу 2026 году?

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Общество

Заявление не придётся писать для назначения пенсии с 2026 года. Такое решение будут принимать за месяц до наступления пенсионного возраста. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

По её словам, выходящему на пенсию гражданину РФ придет уведомление о состоянии лицевого счета и размере ежемесячных начислений. Социальный фонд сообщит о возможности отсрочки выплат для получения повышающих коэффициентов.

"Соцфонд может начать нaзначение пенсий по старости в беззaявительном порядке", — уточнила Ольга Епифанова.

Сейчас так назначают выплаты по инвалидности, социальные пенсии по потере кормильца, и прочее, сообщает KP. RU.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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