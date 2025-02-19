В России могут запретить рекламные спам-обзвоны

Министерство цифрового развития России намерено ввести запрет на спам-звонки летом 2025 года, об этом сообщил министр Максут Шадаев, выступая на пленарном заседании форума "Кибербезопасность в финансах 2025".
Он уточнил, что как входящие, так и исходящие звонки будут иметь специальную маркировку, позволяющую абонентам заранее узнавать, кто звонит.
В апреле 2024 года Шадаев уже упоминал о подготовке законопроекта, направленного на запрет массовых телефонных обзвонов, осуществляемых автоматизированными системами. Подобная мера обусловлена тем, что среди российских пользователей сложилось негативное отношение к любым входящим звонкам, что подтверждает необходимость данных шагов.
Максут Игоревич Шадаев (род. 11 ноября 1979, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 21 января 2020 года (и. о. 7—14 мая 2024). Член Союза журналистов России.
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