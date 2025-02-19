Американцы намерены освободить екатеринбурженку, осуждённую за госизмену

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Американские представители сообщили, что будут добиваться освобождения жительницы Екатеринбурга Ксении Карелиной. Она была осуждена на 12 лет за госизмену. Об этом пишет издание "Царьград".

Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Медицинское учреждение тюрьмы Шрусбери

Сотрудник посольства США в столице Дэниэл Каниган заявил о необходимости освобождения Карелиной и американца Стивена Хаббарда. По словам Канигана, для американцев приоритетное значение имеет безопасность их граждан. Карелина имеет гражданство США.

Напомним, Ксения Карелина получила срок по делу о государственной измене. Она переводила деньги в помощь украинской армии. На суде Карелина объяснила свои действия недостаточной осведомлённостью. По словам осуждённой, она действовала неосознанно.

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