Американцы намерены освободить екатеринбурженку, осуждённую за госизмену

Американские представители сообщили, что будут добиваться освобождения жительницы Екатеринбурга Ксении Карелиной. Она была осуждена на 12 лет за госизмену. Об этом пишет издание "Царьград".
Сотрудник посольства США в столице Дэниэл Каниган заявил о необходимости освобождения Карелиной и американца Стивена Хаббарда. По словам Канигана, для американцев приоритетное значение имеет безопасность их граждан. Карелина имеет гражданство США.
Напомним, Ксения Карелина получила срок по делу о государственной измене. Она переводила деньги в помощь украинской армии. На суде Карелина объяснила свои действия недостаточной осведомлённостью. По словам осуждённой, она действовала неосознанно.
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