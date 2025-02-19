В России представили первый беспилотный трактор с гибридным приводом

2:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали уникальную новинку для работ в поле — беспилотный трактор "ДОНТЕХ" с электроприводом, благодаря использованию электроэнергии машина позволяет значительно снизить затраты на эксплуатацию без ухудшения рабочих характеристик, таких как тяговое усилие до 12 килоньютонов (кН) и грузоподъемность до 3 200 кг. Что немаловажно, трактор на 90% состоит из отечественных комплектующих.

Фото: Pravda.Ru трактор

Заказчиком разработки стоимостью 30 млн рублей выступила ассоциация "Росспецмаш". Планируется, что к 2035 году будет налажен регулярный выпуск — по 150 беспилотных платформ в год. Как отметил руководитель научно-исследовательских работ, директор Института перспективного машиностроения "Ростсельмаш" ДГТУ Владислав Пигенко, беспилотная платформа повысит эффективность сельхозработ за счет автономности и значительно снизит (где-то на 7%) стоимость владения машиной для агрохолдингов. Также платформа может использоваться в труднодоступных местах сотрудниками МЧС и Минобороны.

"Для фермерских хозяйств выгода будет состоять в приемлемой стоимости платформы, небольшой мощности и минимальном тяговом классе, унификации с орудиями и приспособлениями, в том числе для уборки кормовых культур", — подчеркнул Владислав Пигенко.

Благодаря уникальной сельхозмашине удастся существенно оптимизировать рабочий процесс и минимизировать неэффективное использование удобрений и семян, увеличив производительность.

Разработка проекта ведется в партнерстве с компанией "Рубрукс" и Московским политехническим университетом, который специализируется на разработках беспилотного транспорта. Партнерами выступают агрохолдинг "Степь" и ассоциация "Росспецмаш".

Как пояснил Пигенко, цель проекта — в создании отечественной платформы электрической машины с энергоэффективным приводом с высоким крутящим моментом и функцией рекуперации электрической энергии, с батареей большой плотности энергии. И на этом пути необходимо решить ряд задач, таких как, например, создание математической модели управления траекторией движения и для тестирования системы управления гидроэлектроприводом.

К слову, один экспериментальный образец уже успешно прошел испытания. Разрабатываемое решение позволит значительно повысить эффективность сельхозпредприятий и производительность труда в соответствии с концепцией, принятой на федеральном уровне.

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