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Близняшки из США и России нашли друг друга спустя 28 лет: что сейчас мешает сёстрам встретиться?

Общество

Сестры-близнецы Кристина и Мэгги родом из российского городка Первоуральск. Девушки искали друг друга почти 30 лет, и вот у них получилось!

Младенец в роддоме с биркой
Фото: flickr.com by Nana B Agyei, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Младенец в роддоме с биркой

Перед родами их биологическая мать отказалась от них. Так случилось, что детей разделили, и отдали под опеку в разные семьи: Кристина осталась в России, а Мэгги улетела в США.

Спустя 28 лет девушки нашли друг друга, сейчас они общаются по видеосвязи. Из разговоров им стало известно о череде совпадений в их жизни. Например, обе сестры стали полицейскими.

Мэгги работала в скорой помощи, а Кристина была спасателем.

У сестер похожий стиль в одежде, они вышли замуж в одном месяце и мужья у них очень похожи. Однако, чтобы их признали родственниками, нужен ДНК-тест обеим, при этом девушки должны находиться в одной стране. Из-за работы, обе сестры невыездные, поэтому они пока не могут встретиться и доказать, что они родные, пишет KP. RU со слов одной из сестёр Кристины.

Девушки надеятся на скорые перемены и на долгожданную встречу.

Уточнения

Близнецы́ — два или более потомка, рождённые в результате одной беременности у человека и тех млекопитающих, самки которых обычно рождают одного детёныша.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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