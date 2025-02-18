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Контрольных работ станет меньше: эти нововведения ждут школьников в 2025 году

Общество

В 2025 году школьников ждут нововведения в программе. Что изменится, расскажем в этом материале.

Девушка на экзамене
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на экзамене

Все программы синхронизировали с ОГЭ и ЕГЭ. В заданиях не будет ничего, что ученики не проходили на уроках.

Контрольные и практические работы не будут занимать больше 10 процентов от всего учебного времени.

Обществознание с 1 сентября 2025-го уберут у 6-7-х классов, а с 1 сентября 2026-го оставят только ученикам 9-х классов, сообщает KP. RU.

С 1 сентября 2026 года часов по истории станет больше. В восьмых классах будет по три урока в неделю, в девятых — по два. Ребята из 5-7 классов с 1 сентября 2025 года будут изучать по три урока в неделю. В пятом — всеобщую историю и историю нашего края, а в 6-7 добавится история страны.

Уточнения

Образова́ние — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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