Синоптик Позднякова заявила, что пик холодов в Москве практически закончился

Синоптик Позднякова: Пик холодов в Москве пройден

Татьяна Позднякова, главный специалист "Метеоновостей", сообщила, что пик зимних холодов в столичном регионе закончился. По словам синоптика, это подтвердила прошедшая ночью холодная погода. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Зимняя Москва

По словам Поздняковой, в ночь на 18 февраля температура начала повышаться по сравнению с предыдущим днем, достигнув минус 11°C на метеостанции ВДНХ и минус 15,5°C в Подмосковье.

Синоптик сообщает о том, что минувшей ночью в столичном регионе было очень мало мороза, что говорит о том, что пик зимних холодов уже позади. Однако в то же время в Тверской области сформировалось ядро холода, и температура опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.

В то же время в Москве и окрестностях выпал снег. Позднякова добавила, что к утру высота снежного покрова в столице составила 9 см. В то же время, по прогнозам, с 23 февраля в Москву может вернуться оттепель.

В результате в начале 10 марта температура воздуха будет нулевой. В этот период также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и смешанные осадки.

Уточнения

О́ттепель — повышение температуры атмосферы до положительных значений в устойчивый морозный период зимой или в начале весны в умеренных и высоких широтах Земли. Происходит чаще всего в результате адвекции тёплого воздуха и приводит к полному или частичному таянию снежного и ледового покрова.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.