Москвичам предрекли очередную волну оттепели в конце недели

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Температура воздуха в Москве на протяжении следующей недели будет постепенно увеличиваться. В период с воскресенья по понедельник возможна установление оттепели, как сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоневый сад зимой

Сначала недели ожидаются небольшие снегопады, тогда как во второй половине прогнозируется преимущественно сухая погода, когда над регионом сформируется антициклон. В выходные и на начало следующей недели температурные условия вероятно позволят установить оттепель. Наблюдается явная тенденция роста температуры.

Она добавила, что температура от минус одного градуса уже считается оттепельной. По предварительным данным, 23 февраля в Москве температура воздуха ожидается в диапазоне от минус пяти до нуля градусов, передает РИА Новости.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис.



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