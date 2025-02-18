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Москвичам предрекли очередную волну оттепели в конце недели

0:56
Общество

Температура воздуха в Москве на протяжении следующей недели будет постепенно увеличиваться. В период с воскресенья по понедельник возможна установление оттепели, как сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Яблоневый сад зимой
Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Яблоневый сад зимой

Сначала недели ожидаются небольшие снегопады, тогда как во второй половине прогнозируется преимущественно сухая погода, когда над регионом сформируется антициклон. В выходные и на начало следующей недели температурные условия вероятно позволят установить оттепель. Наблюдается явная тенденция роста температуры.

Она добавила, что температура от минус одного градуса уже считается оттепельной. По предварительным данным, 23 февраля в Москве температура воздуха ожидается в диапазоне от минус пяти до нуля градусов, передает РИА Новости.

Уточнения

Москва́  — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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