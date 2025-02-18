Москвичам предрекли очередную волну оттепели в конце недели

Температура воздуха в Москве на протяжении следующей недели будет постепенно увеличиваться. В период с воскресенья по понедельник возможна установление оттепели, как сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Сначала недели ожидаются небольшие снегопады, тогда как во второй половине прогнозируется преимущественно сухая погода, когда над регионом сформируется антициклон. В выходные и на начало следующей недели температурные условия вероятно позволят установить оттепель. Наблюдается явная тенденция роста температуры.
Она добавила, что температура от минус одного градуса уже считается оттепельной. По предварительным данным, 23 февраля в Москве температура воздуха ожидается в диапазоне от минус пяти до нуля градусов, передает РИА Новости.
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис.
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