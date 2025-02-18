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Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

1:29
Общество

На пленарном заседании Госдумы был принят закон, который продлевает программу материнского капитала до конца 2030 года. Ранее действие этой программы ограничивалось 31 декабря 2026 года. Законопроект о продлении, предложенный правительством, был внесён в Думу 19 декабря 2024 года.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Согласно пояснительной записке к документу, ожидается, что в период с 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей смогут получить право на материнский капитал. Также правительство оценивает, что для реализации данной программы в указанные годы потребуется порядка 2,8 триллиона рублей.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, ранее подчеркивал, что депутатам следует сделать все возможное для завершения законодательного обеспечения задач, обозначенных президентом перед Федеральным Собранием. Он отмечал, что министерства труда и социальной защиты, а также экономического развития не в полном объёме выполняют свои обязательства, что вызывает необходимость ускоренного внесения ключевых законопроектов. Володин акцентировал внимание на важности продления программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года как важной меры поддержки.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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