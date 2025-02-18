Минздрав заявил о распространенности эндокринных заболеваний у россиян

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Согласно информации, представленной директором Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Натальей Мокрышевой, две трети населения России страдают от одного или нескольких эндокринных заболеваний.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

Известно, что половина из этих людей даже не осознает наличие своих недугов. Мокрышева сообщила об этом во время юбилейного события эндокринологического научного центра, который отмечает 100 лет с момента своего основания, передает РИА Новости.

Она также добавила, что в стране зарегистрировано более 5,5 миллионов человек с сахарным диабетом. Тем не менее, фактическое число россиян, страдающих от этого заболевания, существенно выше, так как не все больные знают о своей болезни.

Уточнения

Эндокриноло́гия — наука о строении и функции желёз внутренней секреции (эндокринных желёз), вырабатываемых ими продуктах (гормонах), о путях их образования и действия на организм животных и человека; а также о заболеваниях, вызванных нарушением функции этих желёз или действиями этих гормонов.



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