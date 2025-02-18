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Жители России остались без длительных выходных в феврале и марте

Выходные дни 23 февраля и 8 марта перенесут на другие месяцы
1:26
Общество

В 2025 году у россиян больше не будет длинных праздников в феврале и марте. Об этом пишет издание "URA.RU".

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Фото: pxhere.com is licensed under CC0
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Потому что День защитника Отечества в Российской Федерации будет отмечаться в воскресенье, 23 февраля. Кроме того, Международный женский день 8 марта выпадет на субботу.

В 2025 году дополнительные праздники в феврале и марте добавляться не будут. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, он должен быть перенесен на ближайший рабочий день. Однако в этом году это не так.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, в 2025 году выходные будут перенесены на другой день. Это означает, что дополнительный праздник в феврале будет перенесен на май в связи с тем, что День защитника Отечества выпадает на воскресенье.

Кроме того, в Международный женский день у россиян будет выходной в июне. В феврале самое короткое количество дней в календаре.

В 2025 году при пятидневной рабочей неделе количество рабочих дней в феврале составит 20 дней. При шестидневной рабочей неделе количество рабочих дней в феврале составит 24.

Уточнения

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Кыргызстане, России, Таджикистане, а также частично признанных Абхазии, Южной Осетии и непризнанной ПМР (Приднестровской Молдавской Республике).
 

Международный женский день — праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде государств и стран мира.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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