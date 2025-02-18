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В РФ оценили перспективы возвращения IKEA

Оценены перспективы возвращения IKEA в торговые ряды РФ
Общество

Возвращение мебельных магазинов IKEA в Россию представляется весьма проблематичным. Павел Люлин, который является вице-президентом Союза торговых центров (СТЦ), сделал заявление в понедельник 17 февраля. Об этом пишет издание "Лента.ру".

IKEA
Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
IKEA

По сути, помещение магазина, в котором когда-то располагалась IKEA, уже продано и занято другими компаниями. Однако спрос российскими гражданами на продукцию шведской компании сохраняется.

Павел Люлин добавил, что если шведский мебельный магазин однажды все-таки вернется в Россию, то возвращение на этот рынок будет слишком дорогим для компании.

Ранее Люлин заявил, что для возвращения иностранных компаний на территорию России необходимы определенные условия, такие как ослабление санкций, снятие трансграничных барьеров и "политическая разрядка" между западными странами и Россией.

Не так давно депутат Госдумы представителей Светлана Журова прокомментировала тенденцию возвращения иностранных брендов в Россию. Она считает, что для них должны быть созданы определенные условия.

Она считает, что необходимо ввести дополнительные налоги и сборы. Журова также предлагает подумать о том, чтобы не навредить отечественным производителям. За последние несколько лет российский рынок значительно обогатился за счет отечественных компаний.

Уточнения

IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Юридическое название — Ingka. Основана Ингваром Кампрадом в 1943 году.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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